Тринадцать фактов о войне в Приднестровье

Елена ЗАМУРА

2 марта в Кишиневе отметили 25-летие со дня начала приднестровского конфликта. Как нам удалось выяснить в ходе опроса участников группы «Молдавские ведомости» в одной из социальных сетей, сегодня практически никто не помнит о том, что, собственно, произошло 2 марта 1992 года. Тринадцать фактов о событиях войны в Приднестровье мы выбрали для наших читателей из книги генерала Иона Косташа «Дни затмения» с любезного разрешения автора. Бывший министр обороны уверен: война началась не 2 марта, а много раньше.

Участники референдума в Приднестровье высказались за автономию, а не за республику

Приднестровская ССР была провозглашена на 2-м съезде депутатов Приднестровья 2 сентября в 13 часов 8 минут. Первой из выступавших участников съезда создать республику призвала Анна Волкова, депутат Верховного Совета ССР Молдова. Волкова стояла на учете в КГБ МССР как автор анонимных писем, в которых она осуждала политику перестройки и Горбачева.

Юридической базой создания ПССР были объявлены проведенный референдум и сходы граждан, однако на них на самом деле ставился вопрос о создании автономной советской социалистической республики в составе МССР. После съезда референдум провели заново.

Приднестровья производило 56 процентов товаров, более трети овощей, один Тирасполь вносил в бюджет МССР более 590 миллионов рублей ежегодно. 1 апреля самопровозглашенные республики перестали перечислять налоги в центральный бюджет.

Народный фронт не хотел отдавать деньги, собранные для волонтеров

В поддержку похода волонтеров на Комрат в октябре 1990 года предприятия и организации правобережной Молдовы собрали 13 миллионов рублей. Эти деньги находились на счету Народного фронта. Как рассказал в своих мемуарах Мирча Снегур, группе депутатов парламента пришлось применить прессинг, чтобы заставить НФМ перечислить эти деньги на счет МВД. Снегур не помнит, забрали ли у фронтистов все или что-то им оставили.

Генеральная прокуратура СССР не нашла виновных в событиях на Дубоссарском мосту

Приднестровский конфликт фактически начался с событий на Дубоссарском мосту. 1 ноября 1990 года подступы к городу были блокированы, а 2 ноября представителей законной власти выдворили из административных зданий. Для восстановления порядка и с целью не пропустить группу вооруженных боевиков в Гагаузию по указанию премьер-министра Мирчи Друка в город направили 540 сотрудников МВД. На подходах колонны к Дубоссарам в ходе столкновений на мосту черед Днестр трое горожан были убиты, большое число полицейских – ранены, троих работников МВД сбросили с моста.

По данным служебного расследования, 57 человек израсходовали 1552 патрона, но убитые погибли от срикошетивших пуль, идентифицировать которые следствие не смогло. Горожане, в свою очередь, бросали в сотрудников МВД камни и монтировки.

Генеральная прокуратура СССР провела экспертизу видеозаписи событий и аудиозаписи указаний, отданных начальником колонны, замначальника УВД Кишинева Степаном Вырланом, который категорически запретил полицейским стрелять по населению. Было вынесено 90-страничное постановление, в котором виновные названы не были. 25 июля 1991 года уголовное дело по фактам грубого нарушения общественного порядка и гибели людей было прекращено.

Документы о конфликте недоступны историкам

После подавления путча ГКЧП в Москву был командирован следователь по особо важным делам при прокуроре РМ Павел Лутенко, который нашел в архивах бывшего председателя президиума Верховного Совета СССР Анатолия Лукьянова документы, свидетельствующие об участии советского чиновника в создании самопровозглашенной ПМР. Полностью этот пакет в Кишиневе обнародован не был и по сей день недоступен историкам. Уничтожены протоколы заседаний коллегии МВД за 1991-1992 годы.

МВД разработало операцию похищения Юрия Гросула

На левом берегу добровольно перешли на сторону самопровозглашенной власти только сотрудники органов внутренних дел Каменки и Рыбницы. ОВД Григориополя, Дубоссар и Слободзеи были захвачены после выборов 3-4 декабря 1991 года.

В захвате отделений милиции большую роль сыграл бывший начальник ГОВД Тирасполя, бывший заместитель министра внутренних дел Владимира Воронина Юрий Гросул. В сентябре 1991 года МВД под руководством Иона Косташа спланировало операцию его захвата на въезде в Тирасполь. Ею руководил госсекретарь МВД Константин Анточ. Арестовать Гросула не удалось: его предупредили.

К концу 1991 года в Приднестровье действовал только ГОВД Бендер.

Война началась из-за того, что Сангели сказал «Так в чем дело?»

2 марта 1992 года официально считается днем начала войны.

В ночь с 1 на 2 марта в Кочиерах казаки и гвардейцы убили учительницу, которая собирала население на защиту дубоссарской полиции, и сбросили труп в колодец. Возмущенные жители сел Кочиеры и Лунга двинулись к полку гражданской защиты, подчиненному Вооруженным силам СНГ и расквартированному в Дубоссарах.

Из Дубосссар направили силы для усмирения акции протеста, из Кишинева на помощь жителям – бригаду полиции специального назначения под командованием подполковника Антона Гамураря. Бригада переправилась по льду на левый берег, чтобы атаковать воинскую часть. На полицейских были бронежилеты, им дали палки на случай, если они провалятся в полынью; на пятерых был один автомат.

Когда бригада добралась до Голеркан, на ее пути встретился Андрей Сангели. Как свидетельствует Гамурарь, в ответ на сообщение о том, что в Кочиерах «люди просят помощи», Сангели сказал: «Так в чем дело?». Гамурарь это понял как сигнал к действию.

3 марта бригада полиции была отведена в Кишинев, но Тирасполь дал приказ в отместку атаковать дубоссарскую полицию. Были жертвы. В ответ на контратаки Игрь Смирнов дал приказ взорвать мосты через Днестр у Дубоссар и села Бычок.

16 марта в Приднестровье было введено военное положение. На правобережье НФМ на митингах призывал к войне. Растерянный Снегур объявил, что попросит помощи у Румынии, что еще больше подогрело всеобщую истерию.

Снегур помнит, что плакал, узнав о событиях в Бендерах, но забыл, кто развязал бойню

Приказ о вводе в Бендеры бригады полиции специального назначения (68 человек) отдал министр внутренних дел Константин Анточ по указанию Мирчи Снегура 19 июня 1992 года в ответ на штурм бендерской полиции.

Не было войскового плана подготовки к военной операции, а Тирасполь на следующий же день объявил всеобщую мобилизацию, сумев противопоставить Кишиневу отряды гвардии, территориальные спасательные отряды, ополчение, добровольцев из сопредельных республик и Черноморского казачьего войска.

Генерал Николае Петрикэ в своих мемуарах назвал бендерскую бойню «самым глупым решением президента Снегура и свидетельством беспомощности старого Крянгэ, который должен был возразить». В этот момент на Кочиерском и Кошницком плацдармах было перемирие, больше половины бойцов отпустили по домам, а в Бендерах работала согласительная комиссия.

По мнению Петрикэ, идея штурма Бендер исходила из парламента, откуда надавили на Снегура, обвиняя его в нерешительности. Сам Снегур в своих воспоминаниях назвал себя «безопытным президентом», который «седел и плакал», а также написал, что не помнит, кто именно принимал решение по Бендерам, но уверен, что оно принималось «коллегиально» - то есть по стандартам, принятым в КПСС.

Крянгэ и Дабижа направили военных на верную смерть, а потом сделали карьеру

Генерал Крянгэ вынашивал безумную идею захватить Тирасполь, но на реализацию этого плана не было сил. В Кишиневе решили перекрыть мост через Днестр, чтобы не допустить оказания Тирасполем помощи Бендерам.

Под командованием полковника Леонида Карасева к мосту двинулся батальон мотострелковой пехоты с полигона в Бульбоаке. Дороги не знали, карт не было. 20 июня на рассвете со стороны Тирасполя по мосту двинулись танки 14-й армии. Карасев лично подбил два танка, и колонна развернулась назад. Но после первой танковой атаки боеприпасы кончились. 23 июня генерал Дабижа-Казаров отдал преступный приказ направить к мосту группу солдат и офицеров с полигона Бульбоака на машинах и автобусах. Кое-кто из солдат был нетрезв, так как накануне праздновали перемирие. По пути к батальону присоединился еще один, дислоцированный в лесу под Анений Ной.

Не была проведена рекогносцировка местности, не было карты, группа не знала маршрута, не было прикрытия, а солдатам не раздали оружие: его везли отдельно, Дабижа-Казаров позже объяснял - он боялся, что оружие украдут. Поехали мимо Бендерской крепости, в которой находились ракетная бригада и химический батальон 14-й армии, гвардейцы, казаки, волонтеры – всего 350 человек. Колонну обстреляли, погибли более двух десятков солдат и офицеров, 19 были взяты в плен, трое убиты при попытке к бегству. Генерал Антон Гамурарь позже назвал это «самой масштабной за всю войну глупостью, более того - преступлением».

Только 20-23 июня, по данным МО, погибли 22 офицера и солдата, 11 бойцов бригады спецназначения, 17 пропали без вести, 243 были ранены. Дабижа-Казаров, которому Крянгэ приказал прибыть в Бендеры для организации обороны, прятался то в Кишиневе, то в Анений Ной, то в Варнице. После войны его роль в инциденте у крепости расследовала следственная комиссия прокуратуры. В итоге Крянгэ и Дабижа получили новые высокие должности.

Снегур проигнорировал первого из награжденных участников Бендерской операции

Первым из оставшихся в живых участников Бендерской операции был награжден орденом Штефана чел Маре бельчанин Леонид Карасев, ставший инвалидом после этих событий.

Карасев был доверенным лицом маршала Ахромеева, баллотировавшегося в ВС СССР, после кампании выборов был приглашен Горбачевым в Кремль и получил направление на учебу в академию генерального штаба, но отказался и одним из первых присягнул Республике Молдова.

Карасев оказался единственным, кого президент Мирча Снегур не пригласил на торжественное вручение награды в Кишинев. Сын Карасева, подполковник национальной армии, возглавлял молдавскую бригаду, участвовавшую в операции НАТО в Ираке, и оказался единственным, кто не был после этого награжден. Карасев-младший эмигрировал в США.

За события 1990-1992 годов никто не ответил

Кто ответственен за развязывание войны? Официального ответа на этот вопрос нет.

Парламент до конца войны принял по приднестровскому вопросу 31 решение, из них 24 – это расплывчатые указания министрам обороны «сделать все возможное для сохранения целостности страны». Верховным главнокомандующим вооруженными силами и их создателем был президент Мирча Снегур. Только он имел право отдавать боевые распоряжения по перемещению войск и объявлять начало проведения боевых операций в том или ином районе фронта. Многие отмечали удивительный феномен отсутствия Снегура в моменты практически всех конфликтных ситуаций 1990-1992 годов. Пишет об этом и он сам в своих мемуарах.

Начальником главного штаба при президенте, фактически первым заместителем главнокомандующего, был генерал-майор Павел Крянгэ. Штабом национальной армии командовал генерал Николае Дабижа-Казаров. Членом совета безопасности при президенте был вице-премьер Константин Оборок. Военным советником президента – Николае Киртоакэ. Правом разработки стратегии безопасности была наделена постоянная комиссия парламента по безопасности во главе с Анатолом Цэрану.

Во главе министерства национальной безопасности стоял Анатол Плугару, во главе министерства внутренних дел – Константин Анточ. Во главе министерства обороны, которое было создано только 5 февраля 1992 года, стоял Ион Косташ, наделенный правом командовать всеми структурами МО (был министром до 29 июля). В распоряжении МО находился всего 51 офицер, а ключевые структуры министерства формировались уже в ходе войны.

Молдавские депутаты шпионили в пользу Тирасполя

Это была грязная война. В окопах военнослужащие и волонтеры вели разговоры о предательстве в верхах: в ходе боевых операций они убеждались, что противнику было заранее известно о планах молдавской стороны. Разведка минобороны вычислила депутата молдавского парламента, который по телефону передавал информацию в Тирасполь.

Депутаты и районные чиновники охотно ездили на позиции с канистрами вина, привозили жен и детей комбатантов, сами пили и спаивали бойцов, которые потом стреляли на нетрезвую голову. Воевать никто не хотел, были случаи, когда с обеих сторон призывали членов одной семьи. Парламент ввел уголовную ответственность за уклонение от военной службы – до пяти лет тюрьмы.

56 тысяч участников войны в Приднестровье

После войны генерал Антон Гамурарь, первый в истории страны кавалер ордена Республики, получил удостоверение участника войны под номером 56600 и спросил: где эти 56 тысяч, почему мы, имея такие силы, сдали Бендеры? Сейчас участников войны около 30 тысяч. На втором месте по числу полученных наград сразу после бригады специального назначения оказалась дорожная полиция.

Снегур рассчитывался за мир с Бирштейном

21 июля 1992 года в Москве Мирча Снегур и Борис Ельцин в присутствии Игоря Смирнова поставили подписи под соглашением «О принципах урегулирования вооруженного конфликта в Приднестровском регионе Республики Молдова». Еще до этого, 20 июля, в Брюсселе, в штаб-квартире Европейского сообщества, был подписан договор о выделении Молдове первого в ее истории еврокредита в 27 миллионов экю. Нашу делегацию возглавлял министр внешних экономических связей Андрей Кептене.

Мирча Снегур в своих мемуарах написал, что роль генерала Александра Лебедя в заключении мирного соглашения между Молдовой и Приднестровьем «никакая» и что миром мы обязаны посредничеству российского коммерсанта Бориса Бирштейна. Впоследствии американский журналист Пол Хлебников в книге «Крестный отец Кремля Борис Березовский» рассказал о похождениях этого международного авантюриста, к 1992 году уже замешанного в историю с пропажей киргизского золота. Бирштейн профинансировал все политические проекты Снегура, а взамен получил возможность беспрепятственно в течение многих лет грабить Молдову.