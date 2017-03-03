Додон решил назначить послом в Россию своего советника

Президент Молдавии Игорь Додон решил назначить послом республики в России своего советника по внешней политике Андрея Негуцу. Об этом глава государства сообщил в четверг, 2 марта, в Facebook после встречи с премьер-министром Павлом Филипом.

«Обсудили отзыв десяти послов и назначение 17 потенциальных кандидатов. Договорились о начале процедуры запроса агремана (согласия принимающей стороны — прим. "Ленты.ру") для группы кандидатов на посты послов Молдавии», — написал Додон, добавив, что дискуссии с правительством продолжатся.

В списке, опубликованном Додоном, на первом месте стоит имя Негуцы.

Выдвижение кандидатуры Негуцы прокомментировал вице-премьер РФ Дмитрий Рогозин, являющийся сопредседателем российско-молдавской межправительственной комиссии. «Знаю Андрея [Негуцу] со времени совместной работы в качестве руководителей национальных парламентских делегаций в ПАСЕ. Серьезный человек и партнер», — написал он в Twitter.

1 марта посол Молдавии в РФ Думитру Брагиш был отозван в Кишинев решением министерства иностранных дел республики. По данным газеты «Коммерсантъ», этот шаг стал ответом на жесткую позицию Додона против назначения дипломатическими представителями в ряд стран кандидатов, предложенных кабинетом министров.