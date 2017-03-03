Влад Батрынча: Конфликт на Днестре был братоубийственным конфликтом

„Приднестровский конфликт, безусловно, был конфликтом братоубийственным, и он был создан политическим классом с обоих берегов Днестра, который не смог предложить решений и достаточно ясного будущего, которое оказалось бы привлекательным для граждан с обоих берегов”, - заявил депутат от Партии социалистов Влад Батрынча в ходе публичных дебатов на тему: „Каковы шансы размораживания замороженного конфликта на Днестре?”, организованных Информационным агентством IPN и Radio Moldova.

Депутат-социалист отметил, что в конфликт были вовлечены „и игроки из-за рубежа, и вмешательство имело место с разных сторон, а не только с одной”. „Вина лежит на тогдашнем политическом классе, а сейчас нам следует подумать о том, как мы можем стать привлекательными для левого берега. Существует формат для ведения диалога „5+2”, и нет ничего плохого в том, что в диалоге участвуют великие державы, потому что они могут быть гарантами определённых процессов. Но проблема существует в отношениях между Кишинёвом и Тирасполем”, - сказал Влад Батрынча.

„Я абсолютно уверен в том, что если мы найдем общий знаменатель и ту формулу, с которой согласятся наши граждане с обоих берегов Днестра, то этот конфликт может быть решён. Нам не следует разговаривать сугубо с позиции приговоров суда и поиска виновных, но мы должны предложить и очень конкретное решение”, - убеждён Батрынча.

Депутат коснулся истории конфликта, который, по его мнению, зародился после распада Советского Союза, когда возник новый политический класс, у которого был другой взгляд на положение вещей. Он отверг заявления, сделанные другими участниками дебатов, согласно которым Москве принадлежала ведущая роль в развязывании конфликта. Депутат отметил, что Россия также пострадала в результате распада Советского Союза, и у неё была собственная повестка дня, которую нужно было выполнять внутри страны. „Мы оказались в ситуации, когда на двух берегах Днестра возникла новая историческая реальность, с различными политическими программами, что привело к этническому, идеологическому и языковому конфликту. После 70 лет продвижения одних ценностей мы очнулись с другими ценностями, которые навязывали некоторые, другие заявляли о чём-то ещё. К сожалению, таким путём мы пришли к конфликту, и если мы хотим его решить, то нам нужно понять, что мы являемся одним народом, одной страной, наш подход должен быть объективным, а не допускающим одно-единственное мнение. Если мы хотим найти решения, я бы не стал предлагать категорические подходы, а предложил бы подходы очень и очень деликатные. У нас должен быть как можно более объективный и демократический подход. Нужно допустить плюрализм мнений”, - заявил депутат от ПСРМ.

Влад Батрынча отметил, что и спустя 25 лет после начала конфликта унионизм и сепаратизм подпитывают друг друга и, если этот этап не будет преодолён, то конфликт останется неразрешённым, а страна – разъединённой. „Мы представили идею федерализации в качестве решения приднестровского конфликта, что является иным подходом, нежели установление границы по Днестру. Мы должны избавиться от отдельных идеологий, не предлагающих решений. Зарождается опасный сегмент политиков, которые предлагают отделить от себя Приднестровье и двигаться без них. Это неправильно, мы составляем один народ, должно быть найдено решение для всех. Политические противники ставят крест на возможном урегулировании конфликта, в то время как мы представили концепцию федерализации страны и предложили обществу создать общее экономическое, социальное, образовательное пространство в интересах граждан с обоих берегов Днестра. После того, как 25 лет назад мы были разделены политическими и экономическими интересами, и некоторые политики имеют от этого выгоду, люди должны осознать, что разделение выгодно лишь отдельным политикам”, - сказал Влад Батрынча.

С юридической точки предложение социалистов касательно решения приднестровского конфликта предполагает создание федеративной модели государства, в рамках которой представители обоих берегов смогут участвовать в процессе принятия решений. „Если общество не принимает понятие федерации, то его можно заменить, но других, лучших понятий никто не предложил. Федерализация предоставит жителям левого берега Днестра определённые свободы, потому что и у них имеются фобии относительно того, что когда они сблизятся с правым берегом, к ним придут из Бухареста и ассимилируют их. Эти фобии подпитывается кем-то, кто в них заинтересован. Мы должны сказать им, что их будущее в составе Молдове будет лучше. Мы должны представить конкретный подход, но, к сожалению, унионизм подпитывает сепаратизм, и наоборот, а пропаганда использует фобии в своих интересах”, - заключил депутат-социалист Влад Батрынча.

В свою очередь, председатель унионистской Правой партии Анна Гуцу заявила, что унионизм не следует путать с экстремизмом, потому что стремление к воссоединению с родиной-матерью существовало всегда и будет существовать до тех пор, пока Молдова не объединится с Румынией. Коснувшись проекта федерализации, предложенного социалистами, Анна Гуцу спросила, как его можно осуществить до тех пор, пока Россия держит свою армию в Молдове. Влад Батрынча ответил, что сначала нужно разрешить конфликт между Кишинёвом и Тирасполем, придя к общему знаменателю, а после воссоединения страны исчезнет необходимость в военном присутствии какого-либо государства на территории Республики Молдова.

71-е публичные дебаты „Каковы шансы размораживания замороженного конфликта на Днестре?” из цикла „Развитие политической культуры посредством публичных дебатов” были организованы при поддержки немецкого Фонда Ханнса Зайделя.