RISE Moldova: Илан Шор и Виорел Мелник продали свой бизнес в Кыргызстане

В 2014 году, когда завершался процесс вывода $1 млрд из трех молдавских банков, созданная компанией семьи Илана Шора фирма открывала в Кыргызстане сеть магазинов беспошлинной торговли, а в конце 2016-начале 2017 года кыргызский бизнес был продан московской фирме Absolyut, передает IPN со ссылкой на расследование, проведенное Ассоциацией репортеров-расследователей RISE Moldova совместно с журналистами из Бишкека.

Авторы статьи, изучившие документы об учреждении кыргызских компаний Dufremol kg и Duty free mall kg, а также об их последующей продаже, выяснили, что бизнес-партнерами семьи Шор в Кыргызстане были экс-глава таможни Молдовы Виорел Мелник и Упол Кубанычбекова, дочь кыргызского депутата Кубанычбека Туманова.

«Нами был открыт один большой магазин на 600 метров в аэропорту «Манас» (Бишкек). На том этапе наш магазин был одним из самых больших в Азии», - признался Мельник журналисту RISE Moldova.

Новым мажоритарным собственником двух кыргызских фирм стала московская компания Absolyut, открытая за полгода до сделки российским гражданином Александром Балякиным, уроженцем Кишинева. У Балякина в России еще есть общий бизнес с Александру Вылку, - сыном экс-начальника таможни Молдовы Николае Вылку.

,,О причинах продажи администратор Dufremol SRL в Молдове Илона Шор сообщила, что «решение основывалось на текущей коммерческой политике», а «целью открытия данной компании (Dufremol kg) являлась проработка механизмов работы на рынках других стран» ”- говорится в статье.

В беседе с журналистом RISE Moldova Упол Кубанычбекова попросила написать, что свою долю в Duty free mall kg она продала «по номинальной стоимости». А на вопрос, почему продала, бизнес-леди пояснила, что «этот бизнес не был уже таким доходным из-за того, что после вхождения Кыргызстана в Таможенный союз с Россией и Казахстаном, границы стерлись».