Водомеры нового образца могут начать устанавливать начиная с апреля

Столичный поставщик воды намерен начать с апреля установку высокоточных счетчиков с радиомодулем для дистанционного сбора показаний с помощью технологии wirelless. На первом этапе водомеры нового образца должны быть установлены в 100 жилых домах, в которых регистрируются большие различия между показателями общих счетчиков и индивидуальных водомеров, передает IPN.

К концу недели должна быть завершена и опубликована спецификация. Директор АО „Apă-Canal Chişinău” Вероника Херца отметила, что в аукционе могут принимать участие только те хозяйствующие субъекты, которые предлагают поверенные в Республике Молдова счетчики. Но, после вступления в силу последних изменений в Законе о метрологии, на территории Республики Молдова можно будет использовать и сертифицированные в ЕС счетчики. „Поэтому мы попросили Совет по метрологии дать нам регистр тех, кто имеет такие сертификаты, чтобы в аукционе участвовало как можно больше компаний”, - отметила директор „Apă-Canal Chișinău”.

Вероника Херца добавила, что в первых ста домах, в которых будут установлены водомеры нового образца, отмечаются большие расхождения в показателях общих счетчиков и индивидуальных водомерах. „Есть дома в муниципии Кишиневе, в которых степень расхождения составляет 36%, разница в объеме за шесть месяцев достигает 500 тыс. кубометров воды”, - сказала Вероника Херца.

Установка новых счетчиков будет осуществляться из средств предприятия, а для оснащения ста домов будет потрачено около 5 млн. леев. В общей сложности на установку счетчиков нового образца примерно в 260 тыс. квартирах в Кишиневе необходимо 8 млн. евро. Будут проведены переговоры и с внешними партнерами в целях финансирования данной программы.