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На устах
Дорин Киртоакэ спешит «нагреть» кишиневцев
03.03.2017

Ольга ЗЛАТАЯ

Генпримар активно продвигает проект термоизоляции ряда административных учреждений и жилых домов, на который ЕБРР и ЕИБ готовы выделить столичной мэрии 25 миллионов евро (20 в виде кредита под 1 процент годовых и 5 как грант). В понедельник на планерке чиновники озвучили адреса зданий, которые уж в этом году обещают термоизолировать. Дорин Киртоакэ говорит о проекте как о свершившемся факте. Между тем некоторые советники МСК и эксперты указывают на ряд нарушений и несоответствий. Несмотря на замечания документ в срочном порядке проходит муниципальную комиссию по бюджету и включен дополнительно в повестку дня заседания МСК без предварительных общественных слушаний.

Список есть, будет ли одобрение МСК?

К концу года чиновники обещают начать работы по термоизоляции. По словам Киртоакэ, в списке: больницы - детская имени Игнатенко, Святой Троицы, роддом муниципальной клинической больницы №1; детсады - №34, 127, 146, 225, ясли-сад № 112; лицеи - спортивный №3, имени  Георге Менюка, имени Петру Рареша, гимназия-интернат №3, имени Гоголя, в том числе и бассейн, имени Асаки, имени О. Гибу, имени Александри, имени Е.Алистар, имени Хашдеу, имени В.Лупу, имени Н.Дадиани, имени В.Василаке; четыре жилых дома по улице Димо, 1/1, Каля Ешилор, 55, Московскому проспекту,5 и Хынчештскому шоссе, 20.

По расчетам Киртоакэ, на все нужно 5-6 месяцев: утвердить проект в МСК, создать подразделение по его реализации в рамках главного управления капстроительства, подготовить техусловия, провести тендеры и заключить контракты на выполнение работ.

Кого «задушила жаба»?

За дело примар взялся с завидной настойчивость. На прошлой неделе проект вместе с иностранными экспертами Киртоакэ презентовал муниципальным советникам (http://www.chisinau.md/public/files/anul_2017/comunicate/Prezentare_Proiect_Ef._Energ._-200217__ROM.pdf). А уже во вторник с раннего утра комиссия по бюджету и финансам одобрила проект решения, который через час был включен в повестку дня МСК дополнительно.  

На презентации Дорин Киртоакэ заявил, что на разработку и запуск проекта понадобилось около пяти лет неустанного труда, поэтому он не допустит, чтобы его сорвали: «Мы работали над ним с 2012 года, и сейчас всех завистников «жаба душит», так как они ничего не делали все эти годы, а у нас такой прекрасный проект уже готов».

Технико-экономическое обоснование принадлежит греческой компании «LDK», которую выбрал ЕБРР. Эксперт по энергетике Саввас Луизидис (Savvas Louizidis) отметил, что проект пользуется полной поддержкой европейских финансовых учреждений, и результатом станет комплексный ремонт общественных и жилых зданий, сокращение потребления энергии и затрат. А в конечном итоге - повышение стандартов, качества и комфорта. По его словам, на первом этапе проекта будут термоизолированы 22 здания, на что потратят 12,5 миллиона евро. А на втором – 119 зданий, большая часть - это сады, лицеи и восемь медучреждений.

Дорин Киртоакэ добавил, что в общем и целом это очень амбициозный проект, который приведет к реновации города, восстановлению всех зданий: «В последующие 5-10 лет мы сможем взять у европейских банков на эти цели 500 миллионов евро».

Проект позволит сэкономить до 40 процентов поставляемого тепла. По расчетам экспертов в денежном выражении общие годовые потери электроэнергии и тепла в Молдове составляют примерно 39,8 миллиона евро в год, в том числе потери тепла - 12,5 миллиона евро (http://www.energycharter.org/fileadmin/DocumentsMedia/IDEER/IDEER-Moldova_2015_ru.pdf).

Не пойман, не вор

Инициативу мэрии по теплоизоляции большинство советников одобряет. Однако остается отрытым вопрос доверия мэру. Опыт управления предыдущими проектами (ремонт улиц В. Александри, К. Негруцци и бульвара Штефан чел Маре) привели советников и некоторых экспертов к мысли, что хищения и нецелевое использования кредитных средств продолжатся.

Советник от ПСРМ Петр Кордуняну прямо спросил в ходе слушаний: уверены ли наши чиновники в том, что их благородные намерения будут реализованы до конца, финансирование пойдет на пользу, а деньги не будут разворованы? Его однопартийцы вспомнили, как Счетная палата не раз устанавливала многочисленные нарушения в реализации инвестпроектов в столице. Виктор Лутенко от НЕПМ заявил: у него большие подозрения в прозрачности проекта: «Деньги будут воровать еще на стадии выбора компании или в ходе работ».

Саввас Луизидис в ответ заявил, что политика европейских банков не позволяет расходовать средства не по назначению, тоже самое касается стандартов качества и безопасности при выполнении работ.

Киртоакэ парировал: «Заявления взяты с потолка. Если бы ваши обвинения имели бы основания, иностранные банки не дали бы нам больше ни гроша. А у нас, я напомню, уже пять проектов внедряются, и с большим успехом».

Экспертов никто не слышит

Сразу после презентации свое видение проекта на пресс-конференции представили эксперты в области энергетики.

Сергей Тофилат выразил возмущение тем, что власти города приняли решение самостоятельно, без консультаций с обществом. Он обратил внимание на тот факт, что примар заявил, что в будущем для реализации проекта можно будет привлечь около 500 миллионах евро иностранных инвестиций. «Официально речь идет о 25 миллионах евро, которые будут получены в виде кредита от ЕБРР и ЕИБ. И этот кредит очень крупный, который придется возвращать налогоплательщикам», - отметил он.

Тофилат рекомендовал советникам отложить рассмотрение и утверждение проекта до проведения консультаций с общественностью, которой власти должны представить информацию о тех, кто будет проводить тендеры, контролировать качество, о критериях отбора домов и т.д..

Эксперт по жилищно-коммунальным вопросам Януш Кушнир напомнил, что в 2013-2016 годам мэрия выступала гарантом в проекте MOREEFF, который предполагал утепление 206 зданий (стеклопакеты в подъездах, замена дверей и т.д.). Работы осуществлялись пятью фирмами в сотрудничестве с ЖЭУ. «Мы провели расследование и выяснили, что в 20 зданиях не провели никаких работ, а два вообще на стадии строительства, - рассказал Кушнир. - Мы не смогли добиться от мэрии ответа на вопросы, как были отобраны фирмы. И все эти нарушения – в небольшом проекте в 500 тысяч евро, а сейчас речь идет о суммах гораздо больших. Мы будем настаивать на публичных слушаниях. Город должен жить по закону, а не по желаниям одного человека».

В конце года те же эксперты говорили, что только 19 процентов многоквартирных домов Кишинева, управляемых ассоциациями совладельцев в кондоминиуме (АСК), имеют право участвовать в проекте тепловой реабилитации. Жильцы остальных 81 процента многоквартирных домов должны создать такие ассоциации, если желают быть участниками программы. Проблема стоит очень остро, но власти не задумываются о конечных получателях: видимо, главное - получить солидный куш.


 
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