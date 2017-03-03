Авто Экcперты считают, что Молдова может увеличить экспорт автозапчастей в европейские страны Привлечение новых инвестиций в машиностроение позволит увеличить экспорт автозапчастей на европейский рынок. Таковы результаты исследования, проведенного в Молдове европейскими экспертами. Другим преимуществом будет создание новых рабочих мест в городах и селах, где открыты промышленные парки. По мнению экспертов, привлечь инвестиции страна сможет, продолжая реформы, оговоренные в Соглашении о свободной торговле с Евросоюзом. "У нас уже есть стратегия, по которой мы планируем привлечь в свободные экономические зоны новые инвестиции объемом около 100 миллионов долларов. Создано будет порядка трех с половиной тысяч новых рабочих мест. Объем экспорта увеличится примерно на четыре миллиарда леев", - сказал замминистра экономики Виталий Юрку.

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