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Авто
Экcперты считают, что Молдова может увеличить экспорт автозапчастей в европейские страны
03.03.2017

Привлечение новых инвестиций в машиностроение позволит увеличить экспорт автозапчастей на европейский рынок. Таковы результаты исследования, проведенного в Молдове европейскими экспертами.

Другим преимуществом будет создание новых рабочих мест в городах и селах, где открыты промышленные парки.

По мнению экспертов, привлечь инвестиции страна сможет, продолжая реформы, оговоренные в Соглашении о свободной торговле с Евросоюзом.

"У нас уже есть стратегия, по которой мы планируем привлечь в свободные экономические зоны новые инвестиции объемом около 100 миллионов долларов. Создано будет порядка трех с половиной тысяч новых рабочих мест. Объем экспорта увеличится примерно на четыре миллиарда леев", - сказал замминистра экономики Виталий Юрку.


 
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