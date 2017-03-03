Ион Тэбырцэ: Игорь Додон действует согласно хорошо продуманному плану

Известный политолог Ион Тэбырцэ утверждает, что с самого начала надо отметить, что глава государства Игорь Додон действует согласно хорошо продуманному политическому плану. Заявление было сделано в контексте законопроекта по изменению Конституции, предложенного главой государства для расширения полномочий президентуры, в частности пяти оснований по роспуску парламента.

В беседе с репортером портала ТРИБУНА Ион Тэбырцэ отметил, что «на данный момент следующим этапом Игоря Додона будет использование должности президента РМ в качестве трамплина для ПСРМ, чтобы набрать парламентское большинство на следующих парламентских выборах». «Поэтому он продвигает популистскую политику, с целью набрать больше электоральных очков», — сказал аналитик.

Относительно пяти оснований, дающих возможность президенту распустить парламент, Ион Тэбырцэ отметил, что «все эти прерогативы кумулятивно невозможны в парламентской республике». «Чтобы их принять, надо изменить модель республики, по меньшей мере — в полупрезидентскую.

Игорь Додон знает, что у него это не получится, но сознательно ведет игру во власть, чтобы создать в рядах электората имидж президента, пытающегося сделать многое, но которому власть не разрешает.

Вместе с тем, витает вопрос: В какой степени эта игра «во власть» президента координируется лицами, принимающими решения, как внутри страны, так и за ее пределами?», — заключил аналитик.

Андриана Кептине