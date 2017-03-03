10 вопросов иностранцу о Кишиневе: Петербуженец Александр Соловьев о молодежи, архитектуре и смешении культур

Регулярно Locals публикует небольшие интервью с иностранцами. Чем Кишинёв привлекает и отталкивает приезжих, чему учит — бизнесмены, студенты и путешественники из разных стран рассказывают о своем отношении к нашему городу.

егодняшний герой родом из Питера. В Кишинёве он был всего дважды — оба раза гостил у друзей, но даже эти короткие визиты в нашу столицу позволили ему составить емкое впечатление от людей, города и происходящих в нём процессов.

Александр Соловьёв

Откуда приехал: Санкт-Петербург

Чем занимается: гостиничный бизнес, музыка

О том, что знал о Кишинёве до того, как приехал сюда

Знал немного — что Кишинёв — столица южного постсоветского государства, знал, что тут тепло, что производят вино. Остальное рассказал мне друг: с его слов, я понял, что у него есть своего рода печаль за то, что происходит в его родной стране. Он часто говорил, что молдаване сами виноваты в положении дел в стране. Тогда я не мог понять, что именно он имеет в виду, но его рассказы послужили фоном моему представлению о Молдове.

О первых впечатлениях

Первый раз я посетил Молдову прошлым летом. Я приехал именно в ту неделю, когда тут было +40. Мы передвигались, как по другой планете — ощущать такую жару было необычно и странно. Но по правде говоря, первые яркие впечатления были не от самого места, а от людей. Приятных людей в такой их концентрации встретишь не часто.

Что касается страны, то мне показалось, что Молдова — это своего рода буферное государство между другими странами: куда ветер дунет, в том направлении страна и будет двигаться. Было стойкое ощущение того, что время здесь остановилось, что у страны нет энергии решиться на какое-то смелое действие. После моего второго приезда это ощущение только усилилось — это доказывают люди и процессы, происходящие в Молдове.

О городе

Первым вопросом по приезде был вопрос о том, как звучит название города на государственном языке. Если сравнивать Кишинёв с другими городами, то больше всего он схож с Одессой — по расположению улиц, склонам, деревьям по обочинам дорог. Складывается ощущение уютного провинциального городка, потому что ни в одной столице я не встречал такого, чтобы идя по одной из центральных улиц, можно было бы свернуть во двор, а тут раз — и какие-то домики, дворики. В общем, местный колорит чувствуется даже в столице.

Первые яркие впечатления были не от самого места, а от людей. Приятных людей в такой их концентрации встретишь не часто.

О том, что нравится

Мне нравится странное восприятие холода зимой. Стоишь на улице в -8°C, при этом светит солнце, и тебе от него тепло. В Питере не бывает, чтобы не было ветра, светило солнце и в отрицательную температуру таял снег. Ощущение от одной и той же температуры здесь и там очень разное.

Еще мне нравится, что нет ощущения страха. Тут с преступностью все попроще. Я вот сегодня встретил ребят южной национальности — не знаю точно какой — они на меня как-то странно посмотрели, и я поймал себя на мысли, что чувствую это здесь впервые, в то время как у нас с этим сталкиваешься гораздо чаще. Не то чтобы были какие-то конфликты, но всё же это ощущение в Питере присутствует, а в Кишинёве обстановка разряженная, как-будто здесь «нагонять страх» никому не нужно.

Если говорить не только о Кишинёве, то очень понравился Старый Орхей. Интересное место, хотелось бы побольше таких продуманных туристических национальных направлений.

… и не нравится

Смущает разрозненное состояние архитектурной части города: монолитный центр города с разрушенными когда-то домами, непонятными промежутками, безликими зданиями, отвлекающими внимание и лишающими город цельности. Эта разрозненность касается не только Центра. Когда приезжаешь в новый город, хочется прогуляться по интересным местам, но даже местные теряются в этом вопросе. Районы между собой особо не различаются, нет их обособленности, такой, как в Питере, например.

Монолитный центр города с разрушенными когда-то домами, непонятными промежутками, безликими зданиями, отвлекающими внимание и лишающими город цельности.

О том, чего не хватает городу

Городу не достает мест для молодежи, открытых пространств, студий, которые бы насыщали городскую жизнь новым форматом. Мне говорят, что активная молодежь в Кишинёве есть, но я ее не вижу. Ей не хватает простых, понятных мест. А может, не хватает достаточного количества людей, которым бы это было нужно, поэтому все новое здесь не выживает. Нет субкультур, практически нет стрит-арта, а все это серьезно меняет городскую среду. Здесь много незанятых ниш. Всё, что касается развлечений, отдыха, клубно-барной деятельности, культурной движухи — этим нужно заняться, сделать страну привлекательной для молодежи из той же Европы.

О жизни здесь

Мог бы я здесь жить? Я думал об этом. Думаю, мне бы было тут комфортно. Не навсегда, но на месяц или на лето я бы сюда переехал. Молдова — очень удобная страна. Можно засесть здесь, а можно за считанные часы доехать до Одессы или Бухареста. Живя в Молдове, легко курсировать между классными городами.

О молдавских продуктах

Из Молдовы я, наверное, как и все, вожу брынзу и вино. Молдавское вино, которое продается в России, не сравнить с тем, что можно купить здесь. А еще классно, что вино есть у всех: либо бутылка молдавского дома, либо в личном погребе — свое, домашнее.

Молдова — очень удобная страна. Можно засесть здесь, а можно за считанные часы доехать до Одессы или Бухареста. Живя в Молдове, легко курсировать между классными городами.

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