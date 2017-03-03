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Интересное
10 вопросов иностранцу о Кишиневе: Петербуженец Александр Соловьев о молодежи, архитектуре и смешении культур
03.03.2017

Регулярно Locals публикует небольшие интервью с иностранцами. Чем Кишинёв привлекает и отталкивает приезжих, чему учит — бизнесмены, студенты и путешественники из разных стран рассказывают о своем отношении к нашему городу.

егодняшний герой родом из Питера. В Кишинёве он был всего дважды — оба раза гостил у друзей, но даже эти короткие визиты в нашу столицу позволили ему составить емкое впечатление от людей, города и происходящих в нём процессов.

Александр Соловьёв

Откуда приехал: Санкт-Петербург

Чем занимается: гостиничный бизнес, музыка

О том, что знал о Кишинёве до того, как приехал сюда

Знал немного — что Кишинёв — столица южного постсоветского государства, знал, что тут тепло, что производят вино. Остальное рассказал мне друг: с его слов, я понял, что у него есть своего рода печаль за то, что происходит в его родной стране. Он часто говорил, что молдаване сами виноваты в положении дел в стране. Тогда я не мог понять, что именно он имеет в виду, но его рассказы послужили фоном моему представлению о Молдове.

О первых впечатлениях

Первый раз я посетил Молдову прошлым летом. Я приехал именно в ту неделю, когда тут было +40. Мы передвигались, как по другой планете — ощущать такую жару было необычно и странно. Но по правде говоря, первые яркие впечатления были не от самого места, а от людей. Приятных людей в такой их концентрации встретишь не часто.

 

Что касается страны, то мне показалось, что Молдова — это своего рода буферное государство между другими странами: куда ветер дунет, в том направлении страна и будет двигаться. Было стойкое ощущение того, что время здесь остановилось, что у страны нет энергии решиться на какое-то смелое действие. После моего второго приезда это ощущение только усилилось — это доказывают люди и процессы, происходящие в Молдове.

О городе

Первым вопросом по приезде был вопрос о том, как звучит название города на государственном языке. Если сравнивать Кишинёв с другими городами, то больше всего он схож с Одессой — по расположению улиц, склонам, деревьям по обочинам дорог. Складывается ощущение уютного провинциального городка, потому что ни в одной столице я не встречал такого, чтобы идя по одной из центральных улиц, можно было бы свернуть во двор, а тут раз — и какие-то домики, дворики. В общем, местный колорит чувствуется даже в столице.

Первые яркие впечатления были не от самого места, а от людей. Приятных людей в такой их концентрации встретишь не часто.

О том, что нравится

Мне нравится странное восприятие холода зимой. Стоишь на улице в -8°C, при этом светит солнце, и тебе от него тепло. В Питере не бывает, чтобы не было ветра, светило солнце и в отрицательную температуру таял снег. Ощущение от одной и той же температуры здесь и там очень разное.

Еще мне нравится, что нет ощущения страха. Тут с преступностью все попроще. Я вот сегодня встретил ребят южной национальности — не знаю точно какой — они на меня как-то странно посмотрели, и я поймал себя на мысли, что чувствую это здесь впервые, в то время как у нас с этим сталкиваешься гораздо чаще. Не то чтобы были какие-то конфликты, но всё же это ощущение в Питере присутствует, а в Кишинёве обстановка разряженная, как-будто здесь «нагонять страх» никому не нужно.

Если говорить не только о Кишинёве, то очень понравился Старый Орхей. Интересное место, хотелось бы побольше таких продуманных туристических национальных направлений.

… и не нравится

Смущает разрозненное состояние архитектурной части города: монолитный центр города с разрушенными когда-то домами, непонятными промежутками, безликими зданиями, отвлекающими внимание и лишающими город цельности. Эта разрозненность касается не только Центра. Когда приезжаешь в новый город, хочется прогуляться по интересным местам, но даже местные теряются в этом вопросе. Районы между собой особо не различаются, нет их обособленности, такой, как в Питере, например.

Монолитный центр города с разрушенными когда-то домами, непонятными промежутками, безликими зданиями, отвлекающими внимание и лишающими город цельности.

О том, чего не хватает городу

Городу не достает мест для молодежи, открытых пространств, студий, которые бы насыщали городскую жизнь новым форматом. Мне говорят, что активная молодежь в Кишинёве есть, но я ее не вижу. Ей не хватает простых, понятных мест. А может, не хватает достаточного количества людей, которым бы это было нужно, поэтому все новое здесь не выживает. Нет субкультур, практически нет стрит-арта, а все это серьезно меняет городскую среду. Здесь много незанятых ниш. Всё, что касается развлечений, отдыха, клубно-барной деятельности, культурной движухи — этим нужно заняться, сделать страну привлекательной для молодежи из той же Европы.

О жизни здесь

Мог бы я здесь жить? Я думал об этом. Думаю, мне бы было тут комфортно. Не навсегда, но на месяц или на лето я бы сюда переехал. Молдова — очень удобная страна. Можно засесть здесь, а можно за считанные часы доехать до Одессы или Бухареста. Живя в Молдове, легко курсировать между классными городами.

О молдавских продуктах

Из Молдовы я, наверное, как и все, вожу брынзу и вино. Молдавское вино, которое продается в России, не сравнить с тем, что можно купить здесь. А еще классно, что вино есть у всех: либо бутылка молдавского дома, либо в личном погребе — свое, домашнее.

Молдова — очень удобная страна. Можно засесть здесь, а можно за считанные часы доехать до Одессы или Бухареста. Живя в Молдове, легко курсировать между классными городами.

5 находок в Кишинёве

  1. Камсик. Первое место, куда меня отвели друзья, и до сих пор водят. Чувствуется продуманный ландшафт местности.
  2. Краеведческий музей с необычной советской, замороженной атмосферой.
  3. Протесты. Меня удивило, что обычный ветеран может соорудить себе дом из подручных средств на центральной улице и таким образом отстаивать свои права. У нас бы за полчаса все это убрали. Может, написали бы в новостях, но быстро бы забыли об этом. А у вас люди борются. Понятно, что это может быть безрезультатно, но они борются.
  4. Смешение культур. Странно осознавать, что люди совершенно беспрепятственно могут общаться на разных языках, при этом хорошо друг друга понимая. Или переходить с одного языка на другой, сами того не замечая.
  5. Культура еды. Я говорю даже не про традиционную кухню, а про отношение людей к потреблению пищи. У нас компании редко собираются на ужины, обычно кто-то один, кто умеет это делать, готовит, но все это превращается в какой-то сложный процесс. У вас же все проще. Все готовят, готовят вкусно, готовят вместе.

 
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