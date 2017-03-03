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Общество
Использование слова "Молдова" в названии бренда или компании будет стоить порядка 100 тыс. леев
03.03.2017

Использование слова «Молдова» в названии бренда или компании будет стоить желающим порядка 100 тыс. леев. Такое решение было принято правительством на заседании в среду, 1 марта, передает Agora.md.

«При определении суммы выплаты мы не можем учитывать определенные издержки или расходы или норму прибыли, так как название государства является нематериальным «активом». Сумма в 100 тыс. леев считается разумной с учетом, что это разрешение предоставляется до изменения названия или ликвидации юридического лица», — поясняют в минюсте, который выдвинул законопроекта.

Разрешение предоставляется на неопределенный срок. Если компания не соблюдает установленные правила, она будет оштрафовала на 400 у.е. с последующим запретом на использования названия страны.

В проекте также предусмотрено, что правительственная комиссия, которая будет выдавать разрешение не использование официального или исторического названия государства, будет состоять из семи членов. В комиссию войдут: министр юстиции, глава Государственной регистрационной палаты, а также представители министерства экономики, министерства культуры, министерства сельского хозяйства и пищевой промышленности, Госканцелярии и Академии наук Молдовы.


 
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