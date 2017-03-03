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Происшествия
Два человека из гимназии Кагульского района попали в реанимацию, отравившись пластилином
03.03.2017

Семеро учащихся  и два преподавателя гимназии села Бурлэчень Кагульского района отравились пластилином, который использовали на занятии. Центр общественного здоровья Кагула взял пробы материала на экспертизу, а класс был закрыт до выяснения точных причин интоксикации.

Согласно министерству здравоохранения, инцидент произошел в седьмом классе в четверг после первого урока. Учащиеся вылепили несколько фигурок из пластилина, а  спустя 15 минут стали задыхаться, кашлять и почувствовали головокружение. В результате, один ребенок и один взрослый попали в реанимацию кагульской районной больницы с острым отравлением, остальные получили первую помочь и находятся под наблюдением семейных врачей.   

По предварительным данным, использовавшийся пластилин происходил из гуманитарной партии и был подарен одному из учащихся представителями религиозной конфессии.  

Национальный центр здоровья проведет экспертизу пластилина, чтобы проверить, если материал, используемый в гимназии Бурлэчен, содержит токсичные вещества, опасные для здоровья. Также, специалисты центра предупредили учителей из этого учреждения обращать больше внимания на качество материалов и продуктов, принесенных учащимися в учреждение.


 
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