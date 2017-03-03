За фальсификацию данных о пробеге продавцам машин грозит штраф

Лица, намеренно фальсифицирующие показания одометра, тем самым изменяя количество километров, пройденных транспортным средством, будут караться штрафом. Соответствующее положение содержится в проекте дополнений к Кодексу о правонарушениях, который утвердил в окончательном чтении парламент.

Авторами проекта являются депутаты Игорь Время и Артур Решетников. По их словам, недобросовестные продавцы подержанных автомобилей подтасовывают данные счётчика пробега, сокращая пройденное расстояние, которое имеет важное значение для оценки технического состояния машины и, следовательно, влияет на цену. Ведь автомобиль с меньшим пробегом более привлекателен для покупателя.

Согласно проекту, подтасовка показаний одометра физическим лицом будет караться штрафом в размере от 100 до 150 условных единиц. Для юридических лиц штраф составит от 350 до 450 условных единиц, передаёт IPN.

Закон вступит в силу в течение двух месяцев после его опубликования в Monitorul Oficial. За это время правительство должно привести свою документацию в соответствие с настоящим законом.