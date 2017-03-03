Дмитрий Рогозин: Андрей Негуца - серьезный человек и партнер

После того, как президент Молдовы Игорь Додон сообщил, что намерен отправить послом Молдовы в Москву своего советника по внешней политике Андрея Негуцу, вице-премьер России Дмитрий Рогозин написал об этом в социальных сетях:

"Знаю Андрея со времени совместной работы в качестве руководителей национальных парламентских делегаций в ПАСЕ. Серьезный человек и партнер", — отметил Рогозин в Twitter. ​Также положительно охарактеризовал Андрея Негуцу глава комитета Госдумы по делам СНГ Леонид Калашников (КПРФ). "Это очень достойный человек, он когда-то уже работал в посольстве. Человек, который явно отличается тем, что связывает будущее Молдовы с Россией и, не скрывая, это декларирует", — сказал Калашников, которого цитирует РИА Новости.

"Он работает в одной партии с Додоном и (экс-премьером от Партии социалистов Зинаидой) Гречаной… Профессионально подготовлен как дипломат, очень много работал в европейских структурах. Так что если удастся его назначить, это было бы, я думаю, и для Молдовы, прежде всего, приобретение", — добавил парламентарий.

По его мнению, Негуца будет проводить сбалансированную политику.

В среду члены правительства утвердили отзыв Дмитрия Брагиша — посла республики в России с ноября 2015 года, причина не называется.