Плахотнюк: Есть две вещи, которые должны нас заботить

Председатель Демократической партии Молдовы, исполнительный координатор правящей коалиции Влад Плахотнюк считает, что Молдова должна заботится о ветеранах и думать о национальном единстве.

Как передает агентство "ИНФОТАГ", об этом он написал в социальных сетях в четверг в связи с 25-летием со дня начала вооруженного конфликта на Днестре.

"Есть две вещи, которые должны нас заботить. И не только сегодня, а ежедневно: забота о ветеранах вооруженного конфликта и наше национальное единство. Конечно, важны и символические элементы. Но нудны конкретные действия со стороны всего общества, чтобы наши ветераны чувствовали себя более защищенными, а Молдова была более объединенной",- заявил Плахотнюк.

По его мнению, сейчас подходящий момент для того, чтобы размышлять над тем, как сделать Молдову более надежной и сильной.

"С мыслью о семьях тех, кто пал за Родину и их наследниках, я призываю вас сегодня взять минуту на раздумье и порассуждать над тем, как сделать Молдову более надежной и сильной", - подчеркнул Плахотнюк.