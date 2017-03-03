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Экономика
Трудовые книжки в Молдове будут отменены
03.03.2017

Трудовые книжки на бумажном носителе будут упразднены. Это предусмотрено законодательными поправками, утвержденными парламентом в первом чтении, отмечает  NOI.md.

Изменения связаны с тем, что в стране внедряется электронная система учета трудовой деятельности, а вся информация о сотрудниках передается в электронную базу данных.

В соответствии с утвержденным парламентом документом, будет создана единая платформа электронной отчетности, к которой будут подключены  Государственная налоговая инспекция, Национальная касса социального страхования, Национальная компания медицинского страхования. Это позволит исключить дублирование информации, представленной экономическим операторами государственным учреждениям.

В настоящее время экономические агенты в Республике Молдова обязаны представлять пять различных отчетов, которые касаются выплаты заработной платы, налогов и некоторых аспектов трудовых отношений.

Унифицированный отчет FISC16 будет включать в себя все пять отчетов и устранит дублирование данных и объем отчетности примерно на 40 процентов.

Напоминаем, что в соответствии с законом, одобренным правительством, с 1 февраля 2018 года трудовые книжки на бумажном носителе будут выведены из обращения. 


 
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