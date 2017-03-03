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Политика
Сколько получают молдавские депутаты
03.03.2017

Ежемесячная зарплата депутата может достигать более 22000 леев в месяц. Кроме зарплаты, законодатели получают ряд льгот и другие денежные выплаты.

Официальная ставка - 7500 леев

Ежемесячное пособие на транспорте (в случае отказа от служебного автомобиля) - 4000 леев

Ежемесячное пособие на аренду жилья (если не прописан в Кишиневе) - 4000 леев

Участие в парламентских комиссиях и пленарных заседаний парламента (50 леев за заседание) - 1000 леев

Итого - 16500 леев

Отпускные - 64 000 лей/год (5300 леев/месяц)

Пасхальные и Рождественские бонусы - 2000 леев/ год

Материальная помощь - 7500 леев/год

Таким образом, средняя месячная зарплата депутата парламента РМ может превышать 22 600 леев.

В случае зарубежных визитов, законотворцы получают 35 евро суточных, а максимальный предел за один день проживания в гостинице составляет 240 евро.

Gagauzyeri.md напоминает, что ранее экс-коммунист Сергей Стати на заседании парламентской комиссии по внешней политике пожаловался на свою низкую зарплату. «Любой сотрудник фирмы получает в 10 раз больше чем мы. Попробуйте выжить на зарплату в 7500 леев", - заявил он.

Но эта информация нуждается в дополнении.

В последний раз в "Мониторул Офичиал"  бюджет парламента публиковался за 2015 год: 114,2 миллиона всего, в т.ч. на персонал - 69,3 миллиона. Это примерно по 57 тысяч в месяц на депутата. Но информации за 2016-2017 годы нет.

Отметим, что расходы на секретариат парламента вписываются в расходы на депутатов. На 2017 год это 127,3 миллиона, в т.ч. на персонал - 78,9 миллиона (примерно по 10 тысяч в месяц). Соответственно за 2016 год - 116,6/77,0 (9,8 тысячи в месяц). И надо бы суммировать прямые расходы на депутатов и расходы на секретариат, которые больше.

Возникает вопрос: почему, собственно, расходы на парламент не отражены в госбюджете? Почему за 2016/17 не опубликованы бюджеты парламента? И это - самое главное, а не то, сколько отдельно получает депутат.


 
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