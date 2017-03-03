Игорь Боцан: Приднестровский конфликт является следствием распада Советского Союза

О приднестровском конфликте легче говорить чем он не является, чем о том, что он есть, утверждает эксперт Игорь Боцан, согласно которому конфликт является переходным, или следствием распада Советского Союза, который был идеологической империей. В ходе публичных дебатов, посвященных теме „Каковы шансы размораживания замороженного конфликта на Днестре, организованных Информационным агентством IPN и Radio Moldova, постоянный эксперт проекта сказал, что ошибки политического класса спровоцировали конфликт.

„Для подавляющего большинства сограждан из Приднестровья приднестровский регион и то, что образовалось там, было представлено как последний оплот Советского Союза, своего рода формула сопротивления против распада Советского Союза. На этой стороне Днестра у нас была волна энтузиазма национального возрождения. Эти два представления были использованы политиками с обоих берегов Днестра, не обязательно злонамеренно, и думаю, что было очень много фобий, которые не были очень хорошо осознаны и в итоге мы получили то, что сегодня мы называем „замороженным конфликтом”, - сказал Игорь Боцан.

По словам эксперта, понятие „замороженный конфликт” означает, что, пока разъясниться ситуация, конфликт останется „замороженным” с участием международных партнеров, которые гарантируют, что ни одна из сторон не позволит выйти за рамки размораживания этого конфликта. „Нынешний формат включает и принятие закона 2005 года, который на законодательном уровне замораживает конфликт и не оставляет места ни для кого, который мог бы его „разморозить” без участия парламента, с тремя пятыми голосов, и с созданием надежды на обоих берегах”, - сказал он.

Игорь Боцан уточнил, что для Кишинева создание надежд было связано с ассоциацией с Европейским союзом и превращением правого берега в привлекательную для приднестровцев модель. А теперь, когда Россия претендует на статус одного из полюсов многополярного мира, который защищает по-настоящему консервативные христианские ценности, на другой стороне Днестра появляется надежда на то, что этот конфликт может быть разрешен с помощью России, с перспективы „русского”, христианского, православного мира и др.

Игорь Боцан отметил также, что, благодаря приднестровской автосегрегации, правый берег получил шанс европейской интеграции, чтобы стать привлекательным для левого берега, но упустил этот шанс. О предложенном председателем Правой партии Молдовы Анны Гуцу решении об установлении границы на Днестре, постоянный эксперт проекта сказал, что, если это первый шаг в разделении приднестровского региона от Республики Молдова, то это должно быть сказано ясно. Но идея политика имеет право на существование.

В этой связи Игорь Боцан привел пример гагаузской автономии, где так же было движение за национальное возрождение, но благодаря сотрудничеству с Народным фронтом с остальной части страны дело не дошло до вооруженного конфликта. В свою очередь, конфликта на левом берегу Днестра появился тогда, когда ставился вопрос оставаться в Советском Союзе или выступать за независимость Республики Молдова.

В ответ на заявление депутата-социалиста Влада Батрынча о том, что Партия социалистов единственная, которая предложила идею федерализации, эксперт отметил, что ранее существовало три проекта федерализации. „Первый был предложен в 2002 году ОБСЕ и отвергнут Приднестровьем, еще один проект был запущен в 2003 году, проект ассиметричной федерации, выдвинутый бывшим президентом Республики Молдова Владимиром Ворониным, в основе которого разрабатывалась и Конституция для асимметричного государства, но все остановилось на главе о восстании в случае плохого управления, и сами приднестровцы были против и настаивали на договорной федерации. Это предполагало, что стороны, которые после конфликта становятся независимыми субъектами путем делегирования полномочий федеральному центру, участвуют в процессе принятия решений, а в момент, когда что-то не нравится, уходят. Это и было самой большой проблемой, которая не была преодолена”. Игорь Боцан призвал социалистов сказать, какую модель федерализации они предлагают, и если субъекты будут иметь право выйти из общего государства.

Игорь Боцан добавил, что меры укрепления доверия должны быть улучшены, потому что никто не может игнорировать 300 тыс. граждан Республики Молдова с левого берега Днестра. „Было бы хорошо иметь несколько решений, но принимать во внимание и то, что в один прекрасный день архитектура региональной безопасности может быть преобразована Россией или другими державами, и когда сядет за стол переговоров правый берег Днестра должен иметь свой собственный проект для приднестровского региона, чтобы США и Россия предоставили гарантии, в том числе финансовые, что проект будет жизнеспособным, потому что любые другие попытки федерализации и изоляции провалятся”, - заявил он.

71-е публичные дебаты „Каковы шансы размораживания замороженного конфликта на Днестре?” из цикла „Развитие политической культуры посредством публичных дебатов” были организованы при поддержки немецкого Фонда Ханнса Зайделя.