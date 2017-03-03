Виорел Чиботару: Сегодня нет возможностей для урегулирования приднестровского конфликта

„Сегодня нет возможностей для урегулирования приднестровского конфликта, в том числе и формате 5+2, который в настоящее время является на самом деле форматом мониторинга ситуации и попыткой избежать размораживания острой фазы конфликта. Безусловно, нужно настаивать на идее единого государства, но для этого нужен новый политический класс, потому что нынешняя власть не способна это сделать”. Об этом заявил председатель Либерально-демократической партии Виорел Чиботару, участник публичных дебатов, посвященных теме: „Каковы шансы размораживания замороженного конфликта на Днестре” и организованных Информационным агентством IPN и Radio Moldova.

Либерал-демократ считает, что нынешняя власть не имеет никакого авторитета и возможностей не только решить этот конфликт, но наоборот, может генерировать новые зоны конфликта. И население с обоих берегов Днестра, особенно с правого берега, по-прежнему разобщено и отделено различными реваншистскими призывами и заявлениями.

По его мнению, без сомнения, решение конфликта находится в рамках унитарного государства Республика Молдова. Принципы специального статуса были разработаны давно, и они были подключены, в том числе к европейским стандартам и ко всем возможностям самоопределения молдавских граждан с левого берега Днестра. „К нашему большому сожалению, сегодня нет условий и власти, способной разработать эту реинтеграцию в будущем. Они работают в тандеме, это очевидно, что оппозиция левого толка, Партия социалистов, сотрудничает с нынешней властью, разделяя роли. Мы не видим краткосрочного решения, но и отказ от этого процесса не является приемлемым”, - сказал Виорел Чиботару.

Лидер ЛДПМ сказал, что в настоящее время требуется борьба за изменение политического класса за счет новых людей, которые будут в состоянии определить общий язык, в том числе с гражданами с левого берега Днестра, но прежде нужно исключить влияние Российской Федерации, которая продолжает официально закрепляться на левом берегу Днестра.

Политик заявил, что приднестровская проблема для него не является только темой для исследований или политическим вопросом, но имеет и личное значение, поскольку был вовлечен в исторические действия, связанные с этим конфликтом, касающиеся его причин, развития, военных действий, а так же попыток его решения. Для него лично, отметил политик, было абсолютно очевидным, что эта война между Республикой Молдова, которая только обрела независимость и пыталась утвердиться, и Российской Федерацией и вооруженными силами Российской Федерации.

Лидер Либерально-демократической партии считает, что этот конфликт возник одновременно с распадом Советского Союза, в период, когда в Республике Молдова появились и развивались элементы национально-освободительного движения. „Речь идет о том периоде, когда начал формироваться современный политический класс и в этом источник проблем”. По его словам, и процесс получения независимости Республикой Молдова была под контролем секретного Соглашения Риббентропа-Молотова, но и новых планов возрождения Советского Союза, в той или иной форме. Это является и в настоящее время основой политики Российской Федерации относительно Республики Молдова и ее восточных районов. По его мнению, был использован весь инструментарий, в том числе политический, военный, экономический, секретный и этот механизм используется и в других регионах, например, в Грузии и др.

По его мнению, в настоящее время мы наблюдаем конфликт между политическим классом Кишинева и политическими элитами Тирасполя, а фазу окончания конфликта могут объявить только те, у кого геополитические интересы.

71-е публичные дебаты „Каковы шансы размораживания замороженного конфликта на Днестре?” из цикла „Развитие политической культуры посредством публичных дебатов” были организованы при поддержки немецкого Фонда Ханнса Зайделя.