Sic! Великая миграция депутатов

Два года назад граждане Республики Молдова избрали своих представителей в парламенте. Люди проголосовали за конкретные партии, с конкретными платформами и предвыборными обещаниями, но за этим последовал масштабный процесс миграции. Авторы новой статьи на сайте sic.md, которая сопровождается анимационным роликом, проанализировали нынешний состав законодательного органа, который, по их мнению, не соответствует результатам выборов.

У Партии коммунистов, которая получила от граждан 21 мандат, во фракции состоят лишь семь депутатов. 14 сформировали социал-демократическую платформу и являются частью правящей коалиции.

Либерально-демократическая партия получила от граждан 23 места в законодательном органе, но её фракция состоит лишь из девяти депутатов. Двое бывших либерал-демократов сформировали новую партию – Европейскую народную, а 12 ни к кому не примкнули, но голосуют вместе с правящими партиями.

Депутат Лидия Лупу покинула Партию социалистов и присоединилась к фракции Мариана Лупу. В целом, действующая власть получила выгоду от миграции 25 депутатов, составляющих четверть парламента.

„Всё больше экспертов говорят о том, что данная тенденция этой весной станет ещё более выраженной. На протяжении периода, последовавшего за выборами, доверие граждан к парламенту стремительно снижалось (ноябрь 2014 – 24%, март 2015 – 11%, ноябрь 2015 – 6%, апрель 2016 – 7%, ноябрь 2016 – 6%)”, отмечают авторы.

С полным текстом статьи можно ознакомиться на сайте sic.md. Sic! является проектом Информационного агентства IPN, реализуемым при поддержке Фонда Сороса в Молдове.