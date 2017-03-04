Большинство граждан одобряют всенародное избрание президента

Большинство граждан Молдовы считают, что Конституционный суд Молдовы принял правильное решение об изменении Конституции относительно прямого избрания президента. Таковы данные социологического опроса, проведенного компанией Intellect group.

Как передает агентство "ИНФОТАГ", 92,5% респондентов считают, что в будущем президента необходимо избирать исключительно прямым голосованием.

По мнению 36,5% респондентов, своей инициативой о расширении полномочий президента, президент Игорь Додон хочет распустить коррумпированную власть, 33,5% - что он стремится к неограниченной власти, а 20,8% - что таким образом Россия будет контролировать Молдову.

90% респондентов сказали, что хотят уменьшения числа партий и депутатов в парламенте, 78% респондентов выступают за одномандатную систему голосования на парламентских выборах, 64% - за смешанную. Меньше половины поддерживают инициативу введения электронного голосования, треть - голосование по почте

На вопрос о том, есть ли хоть одна правая партия, которая бы представляла интересы граждан, 49% респондентов ответили отрицательно, а 48% - положительно.

23% респондента надеются, что политики станут больше внимания уделять гражданам, 21% надеются на хорошо оплачиваемые рабочие места, а 17% - на увеличение зарплат и пенсий.

Опрос проводится 10-20 февраля в 35 населенных пунктах Молдовы. В нем участвовало 1,3 тыс. человек. Погрешность результатов опроса +/- 2,7%.