Американская компания будет заниматься поиском в Молдове нефти и газа

Американская компания Frontera Resources инвестирует около 6 млн. долларов и создаст 200 -300 рабочих мест в Молдове. Премьер-министр Павел Филип и исполнительный директор компании Стив Никандрос подписали сегодня, 3 марта, Договор о сотрудничестве в области поиска и разведка месторождений углеводородов в бассейне Доброджа на юге страны, передает IPN.

Компания Frontera Resources была выбрана в результате конкурса, организованного правительством и получила право в течение 40 лет проводить поиск и разведку месторождений нефти и газа.

Премьер-министр Павел Филип заявил после подписания договора, что правительство стремиться привлечь инвесторов, которые должны создать рабочие места, платить зарплаты и налоги. Премьер-министр заверил, что правительство останется открытым к диалогу с бизнесом и будет оказывать всю необходимую поддержку для преодоления трудностей, с которыми сталкиваются инвесторы.

Присутствовавший на мероприятии министр окружающей среды Валериу Мунтяну сказал, что право на разведку распространяется на треть территории страны, по линии Унгень – Басарабяска в сторону юга страны. „В 50-60-е годы было доказано, что на юге республики есть запасы газа и нефти”, - отметил министр.

Молдова может превратиться из зависимого от углеводородов государства в экспортера нефти, сказал чиновник. Что касается возможных рисков для экологической безопасности, Валериу Мунтяну заявил, что „Ни газ, ни нефть не потекут рекой, но возможно появятся скважины”.

Инвестиции в 6 млн. долларов поступят в ближайшие пять лет с потенциалом роста. Если будут найдены углеводороды, инвестиции должны составить 50 - 100 млн. долларов. Согласно договору, государство получит не менее 1% от доходов, полученных от продажи углеводородов. Инвесторы обязаны нанимать не менее 60% персонала из Молдовы.