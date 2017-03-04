Можно ли в Молдове выйти на пенсию досрочно

В проекте нового закона о пенсиях был пункт, позволяющий при наличии необходимого стажа выйти на пенсию за три года до официального наступления пенсионного возраста.

То есть, по достижении 60-ти лет. Сохранилась ли эта опция в окончательном варианте?

Начальник Территориальной кассы социального страхования Бельц Дамиан Русу ответил, что гражданин, имеющий полный страховой стаж, действительно может обратиться за досрочным назначением пенсии по возрасту, но не более чем за три года до достижения стандартного пенсионного возраста — 63 года для мужчин и женщин (ст. 15/1 Закона о государственной пенсионной системе № 156-ХIV от 14.10.1998 г. с последующими изменениями и дополнениями).

Полный страховой стаж для мужчин до 1 июля 2017 г. составляет 33 года, после 1 июля 2017 г. и до 1 июля 2018 г. — 33,5 года, а начиная с 1 июля 2018 г. — 34 года.

Для женщин полный страховой стаж до 1 июля 2017 г. составляет 30 лет, а начиная с 1 июля 2017 г. каждый год добавляется по шесть месяцев, пока не достигнет 34 лет.

Следует иметь в виду, что при исчислении страхового стажа, необходимого для назначения досрочной пенсии по возрасту, нестраховые периоды не учитываются (в отличие от назначения обычной пенсии).

К нестраховым периодам относятся:

- период исполнения срочной или сокращённой военной службы;

- период нахождения на военной службе по контракту или приравненной к ней службе;

- Можно ли в Молдове выйти на пенсию досрочнопериод ухода за ребёнком в возрасте до трёх лет;

- период получения пособий по временной нетрудоспособности (больничных), по безработице, по трудоустройству;

- период ухода за ребёнком с тяжёлым ограничением возможностей в возрасте до 18 лет родителем или опекуном до его приёма на должность персонального ассистента;

- период резидентуры в обязательном постуниверситетском образовании;

- нестраховые периоды деятельности в должности судьи и прокурора до 31 декабря 2005 года;

- периоды, в которые до 1 января 1999 года осуществлялись уход за инвалидом I группы, за ребёнком-инвалидом в возрасте до 16 лет или за престарелым, достигшим возраста 75 лет;

- обучение на дневных отделениях вузов.

Размер досрочной пенсии устанавливается такой же, что и размер пенсии по возрасту.

Когда гражданин, вышедший на пенсию досрочно, достигнет 63 лет, то по его заявлению предоставляется пенсия по возрасту с прибавлением нестраховых периодов, которые не учитывались при расчёте досрочной пенсии.