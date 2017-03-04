В вопросе сохранения Днестра Молдова получила неожиданную поддержку

После неоднократных заявлений экологов Украины и Молдовы о необходимости отказа Киева от строительства шести ГЭС на верхнем Днестре об этой же опасности официально объявил совет Тернопольской области.

По данным украинских СМИ, облсовет Тернополя мотивирует свое мнение тем, что строительство ГЭС в верховьях реки Днестр может грозить подтоплением сельских угодий и уничтожением природного заповедника.

Решение о невозможности возведения ГЭС в верховьях Днестра принято на сессии областного совета и передано президенту Украины Петру Порошенко, премьер-министру Владимиру Гройсману и спикеру Верховной рады Андрею Парубию.

В облсовете отмечают, что ровно год назад местные власти уже принимали решение о запрете строительства каскада гидроэлектростанций с водохранилищами на верхнем Днестре на территории Тернопольской области. Однако кабмин одобрил программу развития гидроэнергетики на период до 2026 года, которая среди прочего предусматривает строительство каскада ГЭС. "Планы по сооружению каскада ГЭС на Днестре грозят изменением уровня воды, затоплением и сельских угодий, уменьшением туристических потоков на "Днестровском каньоне", исчезновением видов животных, которые находятся в красной книге, ухудшением качества питьевой воды и ростом других вредных воздействий, в том числе и на здоровье населения, проживающего на берегах Днестра", – говорится в обращении. Местные депутаты отмечают, что, в случае строительства каскада ГЭС на Днестре, будут также уничтожены природные комплексы национального природного парка "Днестровский каньон".

Тернопольский горсовет заявил, что в настоящее время собрано несколько тысяч подписей граждан, проживающих на берегу Днестра против строительства каскада ГЭС на Днестре.

"Считаем, что продолжение работ по проектированию строительства и строительства каскада ГЭС на Днестре приведет к массовым общественным протестам и социальному напряжению среди местного населения", – заявили депутаты. В связи с этим они призвали руководство страны отменить распоряжение кабинета в части строительства каскада гидроэлектростанций.

Председатель ассоциации "Эко-Тирас" эколог Илья Тромбицкий заявил, что от ресурсов Днестра зависят две трети территории Молдовы, а для Украины эта река — вторая по значимости. Иными словами, Молдове Днестр важнее, правда, с этим мало кто намерен считаться.

"Украина обязана советоваться с Молдовой во всех вопросах, касающихся Днестра. Это подтверждают международные и в частности — европейские нормы, в первую очередь — Конвенция Евросоюза о трансграничном воздействии на окружающую среду. Еще одна грань проблемы — это вымирание флоры и фауны в дельте Днестра, то есть — нарушение экобаланса региона. А если построят еще ряд ГЭС, под угрозу попадут и виды, включенные в Красную книгу и населяющие верхнее течение реки", — сказал Тромбицкий.