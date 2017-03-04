Как не стать жертвой Интернет-мошенничества в Молдове

В Молдове стали больше покупать через Интернет. Одежда, обувь, гаджеты и даже мебель — вот неполный список интересов молдаван. Вместе с этим, по данным полиции, растет и число обманутых покупателей. Впрочем, некоторые из пострадавших становятся жертвами собственного незнания и низкого уровня компетентности в вопросах онлайн торговли. Как понять, стоит ли делать покупку и не лишиться при этом денег на сайте мошенников? Sputnik обратился за разъяснением к независимому эксперту, сотруднику одного из молдавских банков, Александру.

"Последние годы народ у нас покупает в Интернете все больше, например, в почтовом отделении, где я получаю посылки, несколько лет назад я был чуть не единственным клиентом, а сейчас тут ежедневно огромные очереди. И уровень культуры, и знаний наших сограждан все время растет, раньше все обращались к посредникам для покупок, а сейчас все делают сами", — сказал эксперт. На что стоит обратить внимание перед тем как рискнуть и ввести номер своей банковской карточки на сайте, предлагающем сделать выгодную покупку?



"Обратите внимание — в адресной строке, перед адресом сайта, вверху в левой части браузера, должен быть изображен зеленый замочек. Это означает, что сайт имеет зашифрованное соединение, и, соответственно, сертификат этого соединения. Это говорит о надежности сайта. Есть, конечно, и мошенники с фальшивыми сертификатами, но такие сайты очень быстро исчезают", — заверил собеседник.



Риск встретиться с мошенниками на просторах "всемирной паутины", существует и на молдавских сайтах, и на зарубежных, говорит эксперт. "Конечно же, на зарубежных сайтах такой риск больше, молдавский сегмент онлайн торговли развит пока слабо. Наших сайтов, где возможна онлайн оплата, очень немного, и мошенникам этот сегмент неинтересен. Риск высок, а потенциальных жертв мало", — отметил Александр. Впрочем, лучше всего вообще никогда не вводить номер своей банковской карты, а пользоваться платежными системами, которые "замораживают" ваши деньги до момента получения товара. "Если желание что-то купить превалирует над разумом, то можно попытаться себя обезопасить, оплачивая без непосредственного введения номера карты, а через систему Paypal. Тогда, если вы не получите заказанный товар, вы можете открыть спор непосредственно в этой платежной системе, и вам вернут деньги, а счет продавца, если он мошенник, заблокируют. Деньги с Paypal списывают только после подтверждения того, что товар пришел, и товар соответствует описанию на сайте", — резюмировал эксперт.

Кроме того, эксперт дал еще один важный совет — если вы часто делаете покупки в Интернете, лучше всего завести отдельную банковскую карту для этих целей, и пополнять ее нужной суммой в валюте непосредственно перед покупкой.



Использовать же для онлайн покупок карточку, на которую вы получаете заработную плату или храните крупные суммы, ни в коем случае не рекомендуется. Именно эти несложные правила помогут гражданам Молдовы не только наслаждаться недорогим и выгодным онлайн шопингом, но и обезопасить себя от Интернет-мошенников.