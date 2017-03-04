Как не стать жертвой Интернет-мошенничества в Молдове

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В Молдове стали больше покупать через Интернет. Одежда, обувь, гаджеты и даже мебель — вот неполный список интересов молдаван. Вместе с этим, по данным полиции, растет и число обманутых покупателей. Впрочем, некоторые из пострадавших становятся жертвами собственного незнания и низкого уровня компетентности в вопросах онлайн торговли. Как понять, стоит ли делать покупку и не лишиться при этом денег на сайте мошенников? Sputnik обратился за разъяснением к независимому эксперту, сотруднику одного из молдавских банков, Александру.
"Последние годы народ у нас покупает в Интернете все больше, например, в почтовом отделении, где я получаю посылки, несколько лет назад я был чуть не единственным клиентом, а сейчас тут ежедневно огромные очереди. И уровень культуры, и знаний наших сограждан все время растет, раньше все обращались к посредникам для покупок, а сейчас все делают сами", — сказал эксперт. На что стоит обратить внимание перед тем как рискнуть и ввести номер своей банковской карточки на сайте, предлагающем сделать выгодную покупку?
Кроме того, эксперт дал еще один важный совет — если вы часто делаете покупки в Интернете, лучше всего завести отдельную банковскую карту для этих целей, и пополнять ее нужной суммой в валюте непосредственно перед покупкой.
Использовать же для онлайн покупок карточку, на которую вы получаете заработную плату или храните крупные суммы, ни в коем случае не рекомендуется. Именно эти несложные правила помогут гражданам Молдовы не только наслаждаться недорогим и выгодным онлайн шопингом, но и обезопасить себя от Интернет-мошенников.
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