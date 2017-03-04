Прокурор Виорел Морарь прокомментировал арест Талмача

Стало известно в каком следственном изоляторе содержится Талмач.

К бывшему губернатору Национального банка Молдовы Леониду Талмачу применена мера пресечения арест на 15 суток, рассказал в эксклюзивном интервью Sputnik глава антикоррупционной прокуратуры Виорел Морарь.

"Талмачу выдан ордер на арест на 15 суток. Сейчас он находится в следственном изоляторе Национального антикоррупционного центра",- отметил прокурор. По словам прокурора, Талмач подозревается в участии в организованной преступной группе, специализирующейся на мошенничестве в особо крупных размерах, причинении имущественного ущерба путем обмана, а также в злоупотреблении служебным положением.

Все это связано с Национальным бюро автостраховщиков. Также Морарь заявил, что уголовное дело было открыто год назад. Леонида Талмача называют конструктором финансовой системы Молдовы.

Он был президентом Ассоциации коммерческих банков Санкт-Петербурга, а в 1991 году возглавил Нацбанк Молдовы, проработав в нем 18 лет, до 2009 года. По словам прокурора, Талмачу грозит до 15 лет тюрьмы.