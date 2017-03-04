Что мешает Киртоаке? К примеру, плохому танцору ... - туфли

Отсутствие финансовых средств, бескультурье граждан, неудовлетворительная работа Кишиневского муниципального совета и климатические условия являются основными факторами, вызывающими проблемы в муниципии Кишинэу. Эти факторы были перечислены мэром муниципия Кишинэу Дорином Киртоакэ в ходе телевизионной программы „În PROfunzime” на телеканале PRO TV, передает IPN.

,,Такая ситуация существует уже на протяжении 70 лет. Мы не можем изменить дела за несколько дней, особенно с таким бюджетом, который есть у нас. У нас есть деньги только для покрытия текущих расходов на техническое обслуживание. Так выглядит город после зимы - грязь, ямы, исчезли дорожные маркировки. Была зима и у нас нет другого выбора. Мы делаем то, что мы можем", сказал мэр.

Дорин Киртоакэ отметил, что в этом есть вина и несознательных граждан, а также муниципального совета, который не является функциональным. "Автотранспорт паркуют, кому, где вздумается. Я не думаю, что решение об удалении номерных знаков правильное, это унизительно для полиции. Нам нужно изменить закон, все должно быть, как в цивилизованных странах, чтобы незаконно припаркованные автомобили были эвакуированы, а расходы отнесены за счет водителей. Мы не можем строить многоэтажные автостоянки в центре столицы, как было обещано ранее. Разве можно сделать что-нибудь с таким муниципальным советом? КМС просто не работает, он нефункционален".

Дорин Киртоакэ отметил, что происходят изменения в организации питания детей в дошкольных учреждениях муниципия Кишинэу, а положение дел не столь драматичное, как некоторые пытаются представить. "Скажите, сколько случаев массового отравления были в детских садах?"

Киртоакэ сказал, что дела в Кишинэу идут к лучшему, ремонтировали и продолжают ремонтировать дороги, а 200 из 300 троллейбусов являются новыми.