Не завершив ремонт первых трех улиц, Киртоакэ объявляет о скором начале работ еще на трех

Судя по всему, увидеть город чистым, аккуратным и ухоженным жителям Кишинева придется еще очень нескоро.

Так, не успев завершить сомнительный по качеству и сумме затраченных средств ремонт бульваров Штефана чел Маре, Негруцци и улицы Александри, генпримар объявил о скором начале работ еще на трех улицах. Речь идет об улицах Александру чел Бун, Тигина и 31 августа.

Киртоакэ заявил, что ремонт первых трех улиц завершится летом текущего года, и параллельно с этим начнутся работы на следующих трех улицах. При этом подрядчика градоначальник менять не намерен: ремонт и далее будет осуществлять румынская фирма Delta ACM-93, допустившая ряд нарушений и не справившаяся с работами в срок.

Напомним, ранее портал anticoruptie.md опубликовал расследование, в котором рассказал, что ремонт столичного бульвара Штефан чел Маре, а также улиц Негруцци и Александри, обходятся нам всем в кругленькую сумму, а осуществляющая дорожно-ремонтные работы фирма Delta ACM-93 якобы связана с примаром Дорином Киртоакэ.

Также фракция Партии социалистов в мунсовете рассказала, как у кишиневцев крадут миллионы леев на поправках в проекты по ремонту улиц.

Ремонт бульвара Штефан чел Маре, а также улиц Негруцци и Александри был начат еще в 2015 году, сроки завершения работ постоянно переносятся. На протяжении всего периода ремонта у жителей столицы возникало много претензий к качеству работ, однако сам Киртоакэ уверен, что ремонт переживет его самого.