Экономика Роспотребнадзор согласен рассмотреть пробы продукции ряда винодельческих предприятий Роспотребнадзор готов рассмотреть пробы экспортной продукции ряда молдавских винодельческих предприятий. Допуск получили компании «CRICOVO», «Chateau Vartely», «Замок MIMI», «Lion-Gri» и «Молдюгвин». Тираспольский вино-коньячный комбинат и Казайяк вин, которые уже экспортируют продукцию в Россию, могут представить пробы новых изделий. Роспотребнадзор согласился расширить список молдавских экспортеров винодельческой продукции после инспекции этих препдриятий.

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