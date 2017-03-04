Роспотребнадзор согласен рассмотреть пробы продукции ряда винодельческих предприятий

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Экономика
Роспотребнадзор готов рассмотреть пробы экспортной продукции ряда молдавских винодельческих предприятий. Допуск получили компании «CRICOVO», «Chateau Vartely», «Замок MIMI», «Lion-Gri» и «Молдюгвин».
Тираспольский вино-коньячный комбинат и Казайяк вин, которые уже экспортируют продукцию в Россию, могут представить пробы новых изделий. Роспотребнадзор согласился расширить список молдавских экспортеров винодельческой продукции после инспекции этих препдриятий.
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