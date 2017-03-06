Autoasigurare.md – cервис автострахования онлайн: страхование всего за 3 минуты

Все больше молдавских водителей выбирают для себя онлайн-страхование. Оформить ОСАГО, КАСКО или заключить договор страхования Зеленая карта стало еще проще, быстрее и дешевле.

Многие из нас, кто ежедневно массу времени проводит за рулем автомобиля, согласятся, что вождение автомобиля со страховкой намного проще, чем без нее. С другой стороны, купить или продлить, к примеру, полис ОСАГО отнимает достаточно много времени. В первую очередь, это как ни странно, связано с большим количеством страховых компаний на рынке, каждая из которых предлагает свой тариф. Поэтому, чтобы выбрать лучшее предложение по соотношению цена/качество автовладельцам, как правило, необходимо обзвонить или обойти все компании, сделать сравнительный анализ цен и уже тогда выбрать страховую компанию.

Однако благодаря компании autoasigurare.md автострахование стало удобнее и проще. Всего за три минуты на сайте www.autoasigurare.md вы можете оформить ОСАГО, КАСКО, Зеленую карту и в течение часа страховка будет доставлена курьером абсолютно бесплатно!

5 преимуществ страхования онлайн:

Во-первых, это возможность выбора. Вам не придется, сломя голову носиться по городу, посещая страховые компании, чтобы выбрать самую выгодную стоимость. Благодаря калькулятору ОСАГО вы сможете дома самостоятельно рассчитать стоимость страховки для любого вида транспорта и сравнить цены от различных страховых компаний.

Во-вторых, что немаловажно, это экономия денег. Вы самостоятельно выбираете приемлемую цену для себя.

В-третьих, экономия времени. Дома или в офисе, сидя за компьютером, или же при помощи мобильного телефона, вы совершенно бесплатно, воспользовавшись калькулятором Зеленой карты за 3 минуты оформляете страховку и в течение часа получаете ее на руки. Доставка в пределах муниципия Кишинева бесплатна.

В-четвертых, это приятные подарки. Оформив ОСАГО или Зеленую карту онлайн в компании autoasigurare.md, вы получаете подарок на выбор.

В-пятых, различные способы оплаты. Вы можете расплатиться либо наличными, либо банковскими картами (Visa, MasterCard или Maestro). Также именно вы выбираете, где будет происходить оплата: в офисе страховой компании или же при доставке страховки.

Согласитесь, сегодня онлайн-страхование экономит водителям массу времени и денег. Если все еще сомневаетесь, воспользуйтесь сервисом онлайн-страхования autoasigurare.md и убедитесь сами.

ССЫЛКИ

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