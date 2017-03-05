Процесс посол. Президент и правительство поделили сферы влияния во внешней политике

Конфликт между президентом Игорем Додоном и правительством по поводу назначения послов завершился компромиссом. Додон настоял на своих кандидатах на посты глав дипмиссий в Москве, Минске и в перспективе в других странах СНГ. Западное направление осталось за Демпартией, контролирующей правительство и парламентское большинство. Свой ультиматум не назначать новых послов, пока правительство не отзовет главу молдавской дипмиссии в Бухаресте Михая Грибинчу, Игорь Додон, судя по всему, забыл.

Дипмиссия выполнима

О том, что компромисс по поводу назначения послов достигнут, сообщил президент Игорь Додон по итогам состоявшейся вечером в четверг встречи с премьер-министом Павлом Филипом. По словам Додона, обсуждался отзыв 10 послов и назначение 17 кандидатов.

В отношении восьми кандидатур стороны достигли согласия. Речь идет о назначении послов в России, США, Австрии, Франции, Греции, Испании и Белоруссии, а также постпреда в ООН с резиденцией в Нью-Йорке.

Назначения в Россию и Белоруссию, исходя из представленной Додоном схемы, получат фигуры из окружения президента и из Партии социалистов. На должность посла в Москве предложен нынешний советник президента по внешней политике Андрей Негуца, а в Минск должен отправиться депутат-социалист Виктор Сорочан.

На западном направлении на должности глав дипмиссий предложены кандидаты, выдвинутые правительством. В пяти из шести случаев речь идет о кадровых дипломатах. Исключение — кандидат на пост посла в Вене Виктор Осипов, ранее занимавший должность вице-премьера по реинтеграции и работавший в команде Демпартии.

Глава парламентской фракции демократов Мариан Лупу заверил NM, что Осипов никогда не состоял в Демпартии, а «работал приглашенным экспертом и был менеджером некоторых избирательных кампаний».

«Осипов очень подходит на эту позицию с учетом того, что посол в Австрии еще и представляет РМ при ОБСЕ. Это важнейшая структура, которая вовлечена в вопрос приднестровского урегулирования. Осипов был вице-премьером по реинтеграции, у него наработан хороший опыт в этой сфере», — подчеркнул демократ.

На то, что у Осипова есть необходимый послу опыт, указывает и бывший замглавы МИДЕИ Юлиан Гроза. «У него есть опыт работы с ОБСЕ. У меня нет вопросов к его профессиональным качествам», — сказал NM Гроза.

Что касается кандидатов, предложенных президентом, то фигура Негуцы особых дебатов не вызвала. По словам Лупу, уже возглавлявший дипмиссию в Москве с 2008 по 2012 год Негуца — подходящий кандидат на эту должность. «У него обширный дипломатический опыт», — сказал Лупу.

«Кандидатуру Сорочана вряд ли можно назвать правильным подходом, непонятно, на чем в этом случае основывается настойчивость администрации президента», — добавил демократ.

Вопросы о «подготовленности господина Сорочана к дипломатической работе» возникли и у депутата от Либерально-демократической партии Юрие Цапа. Назначение Андрея Негуцы это, по словам либерал-демократа, «очень большой бонус от правительства для Партии социалистов».

Депутат от Партии социалистов Владимир Цуркан считает, что правительство согласилось назначить Негуцу потому, что «сами не могут ни наладить, ни возобновить, ни выстроить отношения с Россией». «Сегодня это может сделать только президент и его команда. Естественно, президенту нужно иметь в Москве абсолютно доверенного человека. Любого другого в этой ситуации он бы отклонил», — сказал NM Цуркан.

Белоруссия, по его словам, тоже важное направление: «Страна входит в СНГ, и с ней тоже надо налаживать серьезное сотрудничество». Цуркан уверен, что Сорочан справится с этой задачей.

Забытый ультиматум

Соглашение о назначении глав дипмиссий стало первой открытой политической договоренностью, достигнутой президентом Игорем Додоном с «проевропейским» правительством, контролируемым Демпартией. Встреча Додона и Филипа — лишь финальный аккорд формального закрепления договоренности, кулуарная работа над которой шла не один день.

Компромиссу предшествовал конфликт. После того как 3 января Игорь Додон лишил молдавского гражданства бывшего президента Румынии Траяна Бэсеску, молдавский посол в Бухаресте Михай Грибинча в интервью румынским СМИ допустил, что президентский указ может быть признан неконституционным. Это задело Додона, который потребовал отозвать посла. Правительство не пошло навстречу президенту, и Додон ультимативно заявил, что не станет назначать новых послов пока кабмин не отзовет Грибинчу.

В конце февраля премьер Филип направил Додону список из девяти кандидатур на должности послов в различных странах. Президент сообщил, что считает неприемлемым назначать Владимира Чобану послом в Белоруссии, Валерию Шейкан — в Австрии и Игоря Клипия — в Великобритании.

1 марта на заседании правительства замглавы МИДЕИ Даниела Морарь неожиданно сообщила об отзыве посла Молдовы в России Дмитрия Брагиша. Аргументацию такого шага не представила ни Морарь, ни премьер Филип. В МИДЕИ NM сказали, что это конфиденциальная информация.

Судя по всему, с МИДЕИ никто не обсуждал ни решение отозвать Брагиша, ни назначение Негуцы. По информации NM, о решении отозвать Брагиша Морарь узнала в последний момент — по дороге на заседание правительства. Решение же номинировать на пост посла в Москве Андрея Негуцу принималось во время отсутствия в стране главы МИДЕИ Андрея Галбура (он в это время был с визитом в Израиле).

К процедуре согласования списка будущих послов возникли и другие вопросы. Во-первых, была нарушена дипломатическая практика, согласно которой имена кандидатов на должность глав дипмиссий не обнародуют до получения согласия принимающей страны.

В МИДЕИ сожалеют, что «детали, связанные с внутренним процессом согласования кандидатур на должность послов, попали в СМИ задолго до принятия решения». В ведомстве считают, что это может повредить двусторонним отношениям с другими странами и имиджу Молдовы на международной арене.

Во-вторых, кандидатуры глав дипмиссий предварительно не обсуждали в профильной комиссии парламента. Мариан Лупу считает, что это недочет МИДЕИ. «Согласно законодательству, прежде чем запрашивать агреманы для послов, необходимо организовать консультации с профильными комиссиями парламента. Это не было сделано. Комиссия по внешней политике и евроинтеграции обратит внимание на процедурный недочет и потребует, чтобы он больше не повторялся», — сказал NM демократ.

В то же время он отметил, что парламентское большинство не обсуждало предложенные кандидатуры послов.

Депутат от Либерально-демократической партии Юрие Цап считает, что в последнее время происходит «много странных совпадений». «Ранее возникли вопросы о том, кто возглавил Moldovagaz, теперь — вокруг дипломатического корпуса. Все это очень похоже на торги», — сказал NM либерал-демократ.

Мариан Лупу отрицает, что распределение должностей послов проходило по партийному принципу. Да и в целом, говорить о неких дискуссиях между ПСРМ и ДПМ, по его словам, нельзя. «Были дискуссии на уровне государственных институтов — правительства и президента», — пояснил Лупу.

В то же время он не исключил, что администрация президента не приняла первоначальное предложение правительства о кандидатурах послов, чтобы «создать определенные сложности». «Тем самым были созданы предпосылки для диалога, чтобы определенные предложения Додона были приняты во внимание правительством», — сказал лидер фракции ДПМ.

Он отметил, что по опыту последних 15-20 лет, не впервые инициативы о кандидатурах послов исходят не от МИДЕИ, а от президента. Такое, по его словам, случалось и в бытность президентом Петра Лучинского, и при Владимире Воронине.

Социалист Владимир Цуркан считает, что неправильно говорить о «торге» и «сделках» по этому вопросу. Президент, по его словам, просто воспользовался своими полномочиями и правом утверждать или не утверждать предлагаемых правительством кандидатов на должность послов.

Цуркан отрицает версию о том, что между Додоном и правительством заранее была договоренность отозвать Брагиша и назначить вместо него Негуцу. Инициатива отозвать посла в Москве, по словам социалиста, принадлежит правительству, а не президенту, и причины такого шага ему неизвестны.

Президент Института стратегических инициатив, бывший посол Молдовы в Австрии Андрей Попов считает иначе. По его словам, все напоминает сделку. «Не исключаю, что было решено отозвать Брагиша, чтобы Филипу было что предложить Додону в обмен на утверждение других послов», — сказал Попов NM.

По словам Попова, сделка дает Додону возможность сохранить лицо: «Про посла в Румынии Грибинчу уже никто не вспоминает. Зато Додон продавил назначение Негуцы».

«Все это демотивирует МИДЕИ, которому указали на его истинное место. Решение по Негуце принимали в отсутствие министра Андрея Галбура», — говорит Андрей Попов. Он отметил, что Негуца будет в Москве в первую очередь послом «президента и Партии социалистов»: «Доверие президента к нему будет означать недоверие правительства и МИДЕИ».

Так или иначе, процесс назначения послов теперь разблокирован. «Президент никоим образом не стремится к созданию препятствий для дипломатической деятельности Республики Молдова за пределами страны. Но при этом твердо намерен тщательно изучать каждую кандидатуру на должность посла и выдвигать свои предложения там, где считает это необходимым, при назначении послов и их отзыве с занимаемых должностей», — отметили в пресс-службе президентуры.

Вопрос, с которого начался «дипломатический конфликт» между Додоном и правительством — об отзыве посла в Румынии Михая Грибинчи, — судя по всему, снят с повестки дня. «Игорь Додон предложил отозвать его, они [правительство] отказались. К сожалению, президент ничего в этом случае сделать не может, потому что инициатива об отзыве дипломата должна исходить из правительства», — пояснил Владимир Цуркан.

Юлиан Гроза считает очевидным тот факт, что между президентом и правительством была заключена сделка. По его мнению, это «нормальный процесс внутреннего координирования между ветвями власти». Позитивным Гроза считает уже то, что из восьми предложенных кандидатур послов, пятеро — карьерные дипломаты.

КОГО КУДА ПОСЛАЛИ

Андрей Негуца, согласованная кандидатура на должность посла РМ в России

Негуца — советник президента Игоря Додона по внешней политики. Этот пост он занимает на общественных началах, сохраняя мандат депутата парламента от ПСРМ.

У Андрея Негуцы солидный дипломатический стаж — он работал в диппредставительстве Молдовы в ЕС, был послом в России. В период правления коммунистов был членом делегации парламента Молдовы в Парламентской ассамблее ОБСЕ, затем руководителем делегации парламента в Парламентской ассамблее Совета Европы и сопредседателем от молдавской части межпарламентской комиссии по сотрудничеству парламента РМ и Федерального Собрания РФ. В разные годы возглавлял дипломатические миссии Молдовы во Франции и России.

В апреле 2012 года правительство Владимира Филата отозвало Негуцу с должности посла в России. Поводом для этого стало его заявление в интервью радиостанции «Эхо Москвы» о том, что «вывод российских войск из Приднестровья поставит под угрозу безопасность в регионе из-за боеприпасов, которые хранятся на складах в Колбасне».

Виктор Сорочан, согласованная кандидатура на должность посла РМ в Беларуси

Сорочан — депутат парламента от ПСРМ, по профессии экономист.

С 1995 по 1998 был вице-мэром Бельц. С 1998 по 2001 год был депутатом парламента РМ.

В 2015 году издание Ziarul de Garda писало, что Сорочан был дважды судим, первый раз — 21 февраля 1973 года суд Бельц приговорил его к двум годам условно, а 4 июня 1975 года на Украине его приговорили к пяти годам тюремного заключения. Подробностей тех дел нет, сам Сорочан ранее говорил, что речь идет о неком несчастном случае, который произошел более 40 лет назад.

В 2005 году имя Сорочана фигурировало в уголовном деле, возбужденном Центром по борьбе с экономическими преступлениями и коррупцией по ст. 327 Уголовного кодекса «Превышение служебных полномочий». «Были проблемы, но ничего не нашли», — говорил Сорочан Ziarul de Garga.

Виктор Осипов, согласованная кандидатура на должность посла РМ в Австрии

Виктор Осипов с 2005 по 2009 год был советником парламентской фракции альянса «Наша Молдова» (АНМ). На парламентских выборах 2009 года избран депутатом от АНМ. С 25 сентября 2009 по 27 декабря 2010 года Виктор Осипов был вице-премьером по социальным вопросам в правительстве Филата. 9 марта 2011 года объявил о том, что отходит от политической деятельности, и вышел из Альянса «Наша Молдова», а 2 июля 2014 года стал главой избирательного штаба Демократической партии Молдовы на парламентских выборах.

С 18 февраля 2015 года исполнял обязанности вице-премьера РМ в правительстве Габурича, а затем в правительстве Стрельца.

Остальные пять фамилий уже фигурировали в списке предлагаемых к назначению послов, который правительство направило президенту в конце февраля.

Аурелиу Чокой — кандидат на должность посла РМ в США. Чокой — карьерный дипломат, с 2015 года занимает должность посла РМ в Китае. До этого был послом РМ в Германии.

Эмил Друк предложен на должность посла во Францию. Тоже карьерный дипломат. С 1992 по 2010 работал в министерстве иностранных дел на разных должностях. В 2010 назначен послом в Швеции. Представлял Молдову в Финляндии и Норвегии. В 2015 был отозван с должности. Сейчас — глава управления по многостороннему сотрудничеству МИДЕИ.

Виктор Морару предложен на должность постоянного представителя Молдовы в ООН/Нью-Йорк. Ранее он уже занимал эту должность — с января 2012 по январь 2016 был послом Молдовы в ООН с резиденцией в Женеве. Также представлял РМ в Швейцарии. Сейчас Морару — заместитель Друка.

Анатол Вангели предложен на должность посла Молдовы в Греции. С 2008 по 2010 занимал должность замглавы управления по международным экономическим отношениям в МИДЕИ. С августа 2013 по апрель 2015 Вангели был послом Молдовы в Израиле. Затем назначен генсеком МИДЕИ и занимает этот пост до сих пор.

Виолета Агрич может стать послом Молдовы в Испании. Сейчас Агрич — глава генуправления по консульским делам в МИДЕИ. Ранее занимала должность зампредставителя Молдовы в Совете Европы.