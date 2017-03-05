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Правящая власть не понимает, что ожидают граждане, когда слышат об европейской интеграции
05.03.2017

Иногда у меня складывается впечатление, что власти Молдовы (объявившиеся себя проевропейскими) либо не понимают, либо притворяются, что  не понимают, чего реально ожидают люди, когда слышат выражение «европейская интеграция». На самом деле, разговаривая с людьми и внимательно наблюдая за действиями властей, я все больше убеждаюсь в том, что одно и то же выражение означают разные вещи для тех, кто представляет власть и для простых людей.

Создается впечатление, что для власти европейская интеграция означает, в первую очередь, поддержка из-за рубежа (особенно финансовая поддержка), а во-вторых – позиционирование по отношению к президенту Додону, так, если он претендует на около половину избирателей, значительная часть второй половины должна связать свои надежды на будущее с теми, кто представляет власть на данный момент, что позволило бы им увеличить шансы на будущих выборах.

А для того, чтобы достичь эти две цели, власти сформулировали несколько тезисов, которые их представители повторяют, как сломанный патефон по любому случаю – начиная от разных рабочих заседаний и встреч с иностранными чиновниками и заканчивая теле и радиопередачами, в которых они участвуют.

Эти тезисы звучат примерно так: «Мы обеспечим европейскую интеграцию Р. Молдова», «Мы не позволим президенту Додону отклониться от вектора нашей внешней политики», «Мы последовательно будем выполнять План действий по практической реализации соглашения об ассоциации РМ-ЕС», «Молдова заслуживает, и у нее будет европейское будущее, а мы сделаем все для этого» и т. д.

Что должен понять обычный человек из всей этой тирады? Что Молдова движется куда-то, где обязательно произойдет что-то хорошее, а что именно никто не знает. На самом деле, власть никогда не задавалась вопросом: А что означает для простого человека европейская интеграция? Если она задалась бы этим вопросом, несомненно, изменила бы свой месседж, заменила бы эти шаблонные и стерильные тезисы на другие, которые были бы ближе к реальным ожиданиям людей.

Например, в последний период у нас было больше прямых контактов с людьми, и я заметил, что они все чаще задаются вопросом: Сколько еще продержится Шенгенская зона, так как в последнее время великие державы Европы все чаще ставят вопрос о ее закрытии, чтобы лучше защитить свои границы от угроз мирового терроризма? Молдаван интересует, закончатся ли дискуссии неприятным исходом для них, и им придется либо вернуться домой, либо платить непомерные суммы аферистам, чтобы попасть в Европу, в надежде найти хорошо оплачиваемую работу. Наших мигрантов интересует, не исключат ли Молдову из Соглашения о совместном воздушном пространстве на фоне последних тенденций в Европе.

Не означает ли это уход операторов low-cost с нашего рынка, и, как следствие, не увеличатся ли цены на билеты авиа, и люди опять должны будут тесниться в микроавтобусах, автобусах, поездах, приезжая и уезжая из Молдовы. Многих из тех, кто осмелился начать свой бизнес, потому что у Молдовы есть Соглашение о свободной торговле с ЕС, одолевают мысли, что они вынуждены будут закрыть свой бизнес, из-за возможного аннулирования Соглашения в связи с ситуацией  в ЕС. И многие другие вопросы не дают покоя нашим гражданам, и меня удивляет то, что власть, в своих публичных выступлениях, полностью абстрагируется от них.

Г-да правители, знаете, когда люди поверят в то, что вы по-настоящему являетесь проевропейцами, и что вы преследуете интересы граждан страны? Когда стерильные фразы из ваших пресс-релизов об европейской интеграции будут заменены на выражения типа: «Спикер поинтересовался, не угрожают ли последние эволюции в ЕС безвизовому режиму, которым пользуются молдавские граждане, а европейский чиновник заверил его, что этого не произойдет», «Премьер получил заверения от лиц, принимающих решения в Брюсселе, что Соглашение о свободной торговле с ЕС и РМ будет действовать, независимо от сложной ситуации в ЕС», «Парламентская комиссия по ассоциации РМ-ЕС сослалась и на опасения граждан, что РМ может быть исключена из Соглашения о совместном европейском воздушном пространстве, уточнив, что не существуют оснований для опасения в этом смысле» и др.

До тех пор, пока этого не произойдет, я оставляю за собой право считать, что власти и граждане живут в параллельных мирах и воспринимают процесс европейской интеграции РМ совершенно по-разному.

Думитру Спэтару


 
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