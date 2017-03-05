Общество Исповедь молдавской путаны: хочу скопить денег и выйти замуж Как представительницы древнейшей профессии Молдовы обустраивают собственное будущее



Сергей Цуркану Пытаясь найти в Кишиневе проститутку, согласную на интервью, я потратил больше времени, чем на поиск любых других публичных персон, даже самых ярких молдавских политических и светских "звезд". Это уже само по себе является неким местным феноменом — человек не стесняется оказывать сексуальные услуги, а вот анонимное интервью без фото и телекамер кажется этому человеку чем-то до невозможности постыдным. Поэтому от момента задумки до реализации интервью прошло несколько месяцев, за которые местные "жрицы любви" часто меняющие номера, стали узнавать меня по голосу и бросать трубку. Однако, кто ищет, тот всегда найдет — в конце концов, девушка, представившаяся Каролиной, согласилась со мной встретиться в одном из кафе, совсем не для привычной цели. На встречу она немного опоздала, и, кстати, пришла не одна — я заметил сквозь стекло, что на улице околачивается ее крепко сбитый "друг" небольшого роста — другими словами сутенер. Каролина оказалась довольно хрупкой и уставшей девушкой, ее вполне можно было принять за кассиршу в супермаркете или даже троллейбусного кондуктора. Беседа вышла не очень долгой, однако, местами мне было интересно. — Каролина, ты давно в этом "бизнесе"? И как вообще в него попала? — Четвертый год. А попасть в него несложно. Я с севера Молдовы, не буду говорить откуда именно, у нас страна маленькая. Ну и работы нет конечно. В Италии у меня родственников нет, никто не уехал. Матери 72 года. Что делать? — Ну можно же устроиться в Кишиневе… — Кем? Я не училась после школы. Денег снять квартиру и устроиться продавщицей у меня нет. Да и что им платят? Это что, деньги? Так вот. Соседка у меня в Кишиневе лет десять и давно в этом деле. И предложила… ее муж, сожитель, в общем, девушек набирает иногда. Я согласилась, он меня "попробовал", я им подошла…



— И что дальше? Понравилась работа? — Дальше приехали на съемную квартиру в Кишиневе. Я и еще 3 девушки там жили. Давали объявление в Интернет, жили в общем дружно, но через год это все закончилось. — Каким образом? — "Закрыли" его. Мужика этого, нашего шефа. А нам штраф выписали — и гуляй дальше. Но я, к счастью, уже познакомилась с одним… из клиентов, раньше. Серджиу он. Он мне до этого предлагал вдвоем работать. Ну и начали вдвоем — в смысле я работаю, а он меня охраняет. — Это вот тот? — я кивнул в сторону крепыша, который закуривал на улице очередную сигарету и нервно топтался на месте. — Да… — Каролина опустила глаза. — Он хороший парень в общем, не пьет. — Скажи сколько ты зарабатываешь и какие сложности в работе? — Денег хватает. Мы и на море ездили. В Грецию. Правда и там пришлось поработать, там люди не жадные. А с Серджиу проблем нет — он даже пьяных ко мне не подпускает, меня уже два года никто не бил.



— Ты собираешься завязывать? Время-то идет. — Я думаю года полтора еще поработать и замуж выйти. Денег чуть скопить, а то зачем столько лет в этой работе? Этого "кину" конечно, попытаюсь европейца найти. Им все равно какое у меня прошлое. Мне англичане нравятся, рыжие такие и спокойные. Я искренне пожелал Каролине удачи, и мы расстались. Я еще несколько минут смотрел как удаляются, — две спины, — худая и нервная ее, и широкая и приземистая Серджиу, в буграх мышц, затянутых яркой курткой. Разумеется, ни для кого не секрет, что причины проституции кроются в социальной неустроенности. Но дело не только в этом. В проститутки идут люди с определенными психологическими проблемами, говорит Sputnik психолог Елена Ковалева.

"Когда общественное мнение осуждает ее как женщину "со сниженной социальной ответственностью", она конечно же испытывает негативные эмоции. Она будет чувствовать свой заниженный социальный статус. С другой стороны — человек, который ступает на этот путь, не осознает своей ценности, как личности. Люди, занимающиеся проституцией, это всегда люди с заниженной самооценкой", — сказала психолог.



Проституция это замкнутый круг, вырваться из которого очень сложно, даже без давления внешних обстоятельств, продолжает Ковалева. "Сейчас общество выдвигает на первый план материальные ценности, любой человек хочет быть значимым в обществе и следует этой тенденции — чем больше денег, тем выше статус и больше уважения. Но в случае с проституцией это, к сожалению, не так. Проституция наоборот ведет к снижению социального статуса. Женщина, торгующая собой, унижает себя и продолжает заниматься проституцией чтобы компенсировать это унижение", — резюмировала собеседница. Эксперты отмечают, что проституция является вечным спутником человечества и почти во все времена, вовлеченные в нее люди, являлись объектом морального порицания. Но не стоит забывать, что как христианская, так и гуманистическая мораль строится на любви и понимании. Именно поэтому фраза Христа "Кто из вас без греха, пусть первый бросит в нее камень", стала крылатой и используется даже отъявленными атеистами. И перед тем как осудить "падшую женщину", обязательно стоит об этом вспомнить. Мнение автора не всегда совпадает с позицией редакции.

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