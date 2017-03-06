Проевропейские симпатии и смысл проевропейской оппозици

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Дионис Ченуша
Президентские выборы 2016 года завершились победой пророссийского кандидата Игоря Додона, а также существенным политическим ростом Майи Санду, ассоциируемой с приверженцами европейской интеграции. Так, ей удалось заручиться огромным кредитом доверия у населения и оказаться всего в 68 тысячах голосов от победы. С тех пор Майя Санду старалась поддерживать себя в активном политическом состоянии, в особенности за счёт показов информации в социальных сетях. В результате присутствие её самой и её партии (Партия действия и солидарности) и после выборов по-прежнему сосредоточено в онлайн-пространстве, а активной деятельности на местах уделяется меньшее внимание. Подобное поведение можно наблюдать и в случае другого политформирования, считающегося проевропейским – Политической партии „Платформа Достоинство и правда”, а также её лидера Андрея Нэстасе, который ограничивается выступлениями в близких к партии СМИ (относящихся к холдингу Jurnal TV).
В начале марта как Майя Санду, так и Андрей Нэстасе начали проявлять некоторые признаки политического оживления, в частности, совместно выступив в поддержку суверенитета и территориальной целостности страны в контексте поминовения жертв войны на Днестре 1992 года (ПДС, 3 марта). Между тем, Игорь Додон сумел стать одним из самых популярных политических лидеров, намного опередив Майю Санду, которая в ноябре 2016 года имела реальные шансы победить на президентских выборах.
На протяжении всего этого периода ожидания населения относительно реформ, связанных с европейской интеграцией страны, оставались столь же высоки. Соцопросы подтверждают, что проевропейские силы, в частности ПДС, всё ещё имеют за своей спиной проевропейский электорат. Но он пока является недостаточно многочисленным, чтобы склонить баланс сил в пользу проевропейских сил.
Шаги проевропейской оппозиции
Проевропейские силы переживают процесс перераспределения и оформления общественных симпатий. Так, похоже на то, что партия Майи Санду перетягивает избирателей из лагеря Платформы DA. Одними из объяснений этого процесса могут быть резонанс, порождённый ПДС и Майей Санду в ходе президентских выборов, а также поддержка, оказанная ей Андреем Нэстасе и другими политическими силами, ориентирующимися на Евросоюз. В то же время, в отсутствие результативных публичных действий, Платформа DA рискует столкнуться с кризисом политической идентичности (См. Таблицу №1).
Таблица №1. Избирательные предпочтения молдавских граждан в случае возможных выборов
Пока Платформа DA медлит с выявлением новых источников общественного недовольства, которые всколыхнули бы протестный дух социума, лежащий в основе ДНК политформирования. Параллельно с этим, однако, опросы показывают явные преимущества для ПДС и Майи Санду, которая занимает второе место в рейтинге популярности среди молдавских граждан, после президента Додона (9,9% против, соответственно, 26,6%). Эти результаты можно считать положительными, учитывая отсутствие важных инициатив со стороны Майи Санду и её полное сосредоточение на использовании социальных сетей с целью осуждения действий/бездействия президента Додона или властей во главе с Владимиром Плахотнюком.
Источник: Ежегодный опрос в странах Восточного партнёрства, июль 2016
Недружественная информационная среда, зависимость от российских СМИ, ограниченные возможности информирования по вопросам европейской тематики в Молдове приводят к искажённым представлениям о ЕС. Всё это создаёт серьёзные препятствия для проевропейских сил в сфере связей с общественностью. Наконец, это отражается на их политическом позиционировании и, соответственно, на их будущих электоральных возможностях.
Хотя у 52% молдавских граждан всё ещё имеется положительное мнение о Европейском союзе, процент доверяющих Евразийскому союзу относительно высок (34%). В этом плане положение проевропейских сил невыгодно вдвойне. С одной стороны, непопулярные власти страны продолжают использовать европейскую тематику для возвращения себе утраченной легитимности. С другой стороны, проевропейские силы должны противостоять пророссийскому президенту, использующему все средства для дискредитации ЕС и создания ложного восприятия, согласно которому Молдова дистанцируется от ЕС и сближается с Россией.
На самом деле проевропейские силы испытывают нехватку времени. До парламентских выборов 2018 года остаётся больше года. Правящая партия ищет способы, чтобы удержаться у власти – за счёт мажоритарной системы и голосования по одномандатным округам, и президент Додон неустанно продвигает идею референдума по вопросу о внешней ориентации страны.
Без мобилизации проевропейских сил и синхронизации действий в соответствии с европейскими реалиями, существует риск сокращения проевропейских симпатий. Но спасение имиджа ЕС в Молдове в столь же большой мере зависит и от Европейского союза, который должен стать более амбициозным и более принципиальным в отношениях со своими соседями игроком. Постановка условий и прагматизм должны доминировать на повестке дня отношений Молдова–ЕС, вне зависимости от того, кто говорит от лица Кишинёва – будь то президент или власти страны.
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