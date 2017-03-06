Проевропейские симпатии и смысл проевропейской оппозици

Дионис Ченуша

Президентские выборы 2016 года завершились победой пророссийского кандидата Игоря Додона, а также существенным политическим ростом Майи Санду, ассоциируемой с приверженцами европейской интеграции. Так, ей удалось заручиться огромным кредитом доверия у населения и оказаться всего в 68 тысячах голосов от победы. С тех пор Майя Санду старалась поддерживать себя в активном политическом состоянии, в особенности за счёт показов информации в социальных сетях. В результате присутствие её самой и её партии (Партия действия и солидарности) и после выборов по-прежнему сосредоточено в онлайн-пространстве, а активной деятельности на местах уделяется меньшее внимание. Подобное поведение можно наблюдать и в случае другого политформирования, считающегося проевропейским – Политической партии „Платформа Достоинство и правда”, а также её лидера Андрея Нэстасе, который ограничивается выступлениями в близких к партии СМИ (относящихся к холдингу Jurnal TV).

В начале марта как Майя Санду, так и Андрей Нэстасе начали проявлять некоторые признаки политического оживления, в частности, совместно выступив в поддержку суверенитета и территориальной целостности страны в контексте поминовения жертв войны на Днестре 1992 года (ПДС, 3 марта). Между тем, Игорь Додон сумел стать одним из самых популярных политических лидеров, намного опередив Майю Санду, которая в ноябре 2016 года имела реальные шансы победить на президентских выборах.

На протяжении всего этого периода ожидания населения относительно реформ, связанных с европейской интеграцией страны, оставались столь же высоки. Соцопросы подтверждают, что проевропейские силы, в частности ПДС, всё ещё имеют за своей спиной проевропейский электорат. Но он пока является недостаточно многочисленным, чтобы склонить баланс сил в пользу проевропейских сил.

Шаги проевропейской оппозиции

Проевропейские силы переживают процесс перераспределения и оформления общественных симпатий. Так, похоже на то, что партия Майи Санду перетягивает избирателей из лагеря Платформы DA. Одними из объяснений этого процесса могут быть резонанс, порождённый ПДС и Майей Санду в ходе президентских выборов, а также поддержка, оказанная ей Андреем Нэстасе и другими политическими силами, ориентирующимися на Евросоюз. В то же время, в отсутствие результативных публичных действий, Платформа DA рискует столкнуться с кризисом политической идентичности (См. Таблицу №1).

Таблица №1. Избирательные предпочтения молдавских граждан в случае возможных выборов

Пока Платформа DA медлит с выявлением новых источников общественного недовольства, которые всколыхнули бы протестный дух социума, лежащий в основе ДНК политформирования. Параллельно с этим, однако, опросы показывают явные преимущества для ПДС и Майи Санду, которая занимает второе место в рейтинге популярности среди молдавских граждан, после президента Додона (9,9% против, соответственно, 26,6%). Эти результаты можно считать положительными, учитывая отсутствие важных инициатив со стороны Майи Санду и её полное сосредоточение на использовании социальных сетей с целью осуждения действий/бездействия президента Додона или властей во главе с Владимиром Плахотнюком.



Влияние лидера на партию огромно, а команда сильно уступает в сравнении с весом лидера политформирования. Такой вывод можно легко сделать на основе деятельности Майи Санду и её партии в Интернете, где последняя до сих пор сильно отстаёт в плане популярности (профиль Майи Санду в 5 раз популярнее страницы ПДС). Встречи с гражданами, даже если они и имели место, не получили должного резонанса. Акцент был сделан на тех же обращениях Майи Санду через Интернет-источники или посредством телеканалов. Несмотря на все эти недостатки, ПДС демонстрирует наличие у неё более солидной организации и связи с общественностью, нежели у Платформы DA, сильно зависящей от „информационного плацдарма” в лице Jurnal TV.



Контакты с общеевропейскими партиями в начале 2017 года были частными, особенно с Европейской народной партией (ЕНП). Но Майя Санду в большей степени, чем Андрей Нэстасе, завоевала внимание „народных европейцев”, она даже была приглашена на съезд этой общеевропейской партии, запланированный на конец марта. В любом случае, у обеих партий есть шанс присоединиться к ЕНП в качестве членов-наблюдателей, последовав по стопам ЛДПМ, влившейся в ряды ЕНП в 2011 году. Таким образом, наиболее важные партии Молдовы с проевропейскими взглядами вскоре могут „встретиться” внутри самого влиятельного на европейском уровне политформирования. Однако, ещё предстоит увидеть, поможет ли это вступление в ряды общеевропейской партии выжить им в пределах практически одного и того же электорального сегмента.



Проевропейские симпатии всё ещё заметны



Электоральный потенциал партий, выступающих за ЕС, находится в тесной взаимосвязи с отношением молдавских граждан к Евросоюзу. Так, чем более отрицательным является это отношение, тем сложнее политформированиям привлекать на свою сторону потенциальных избирателей. Эта причинно-следственная связь объясняется тем, что, как правило, данные партии позиционируют себя как противовес пророссийским партиям.



Как показывают последние соцопросы, проведённые на европейском уровне, число симпатизирующих ЕС молдавских граждан составляет 52%, что похоже на ситуацию в Грузии и чуть лучше, чем в Украине. В то же время, примерно у 17% молдавских граждан сохраняется негативное мнение по поводу Евросоюза. Как это ни парадоксально, почти четверть граждан считают, что Молдова находится в плохих отношениях с ЕС (24%), что выше, чем в двух других странах, подписавших Соглашения об ассоциации с ЕС (в Грузии и Украине). Хотя граждане Молдовы уже два года пользуются либерализованным визовым режимом, они всё ещё находятся под влиянием скандалов, связанных с кражей миллиарда, которые оказали непосредственное влияние на имидж ЕС в Молдове.



Больше всего впечатляет то, как молдавские граждане сравнивают оказываемую Евросоюзом помощь с помощью от России. Хотя последняя не выделяет Молдове никакой финансовой помощи, около 17% граждан считают, что Россия предоставляет больше финансовой помощи, чем ЕС, а 15% убеждены, что объём помощи из обоих источников одинаков. Это свидетельствует о значительном расхождении в восприятии с Грузией или Украиной (См. Таблицу №2).



Таблица №2. Отношение молдавских граждан к ЕС, %

Молдова Грузия Украина Отношение к ЕС Позитивное 52 52 49 Негативное 30 31 32 Нейтральное 17 8 14 Отношения с ЕС Хорошие 67 75 60 Плохие 24 13 19 Отсутствуют 3 3 6 Оказываемая Россией финансовая помощь, по сравнению с ЕС Более крупная 17 2 2 Одинаковая 15 6 6 Меньшая 53 55 51 Доверие к Евразийскому экономическому союзу 34 16 18

Источник: Ежегодный опрос в странах Восточного партнёрства, июль 2016

Недружественная информационная среда, зависимость от российских СМИ, ограниченные возможности информирования по вопросам европейской тематики в Молдове приводят к искажённым представлениям о ЕС. Всё это создаёт серьёзные препятствия для проевропейских сил в сфере связей с общественностью. Наконец, это отражается на их политическом позиционировании и, соответственно, на их будущих электоральных возможностях.

Вместо заключения...

Хотя у 52% молдавских граждан всё ещё имеется положительное мнение о Европейском союзе, процент доверяющих Евразийскому союзу относительно высок (34%). В этом плане положение проевропейских сил невыгодно вдвойне. С одной стороны, непопулярные власти страны продолжают использовать европейскую тематику для возвращения себе утраченной легитимности. С другой стороны, проевропейские силы должны противостоять пророссийскому президенту, использующему все средства для дискредитации ЕС и создания ложного восприятия, согласно которому Молдова дистанцируется от ЕС и сближается с Россией.

На самом деле проевропейские силы испытывают нехватку времени. До парламентских выборов 2018 года остаётся больше года. Правящая партия ищет способы, чтобы удержаться у власти – за счёт мажоритарной системы и голосования по одномандатным округам, и президент Додон неустанно продвигает идею референдума по вопросу о внешней ориентации страны.

Без мобилизации проевропейских сил и синхронизации действий в соответствии с европейскими реалиями, существует риск сокращения проевропейских симпатий. Но спасение имиджа ЕС в Молдове в столь же большой мере зависит и от Европейского союза, который должен стать более амбициозным и более принципиальным в отношениях со своими соседями игроком. Постановка условий и прагматизм должны доминировать на повестке дня отношений Молдова–ЕС, вне зависимости от того, кто говорит от лица Кишинёва – будь то президент или власти страны.