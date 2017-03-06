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Общество
В Кишинёве начинается генеральная уборка
06.03.2017

В столице начинается генеральная уборка. По распоряжению мэра Дорина Киртоакэ, все улицы, дороги и дворы до 14 апреля очистят от накопившегося за зиму мусора. Также в городе уберут несанкционированные свалки.

Кроме того, прилегающую к жилым домам, больницам, учебным учреждениям и кладбищам территорию озеленят и облагородят. Приведут в порядок и зоны отдыха в парках "Ла извор", "Долина роз" и "Валя Морилор". Очистят и русло реки Бык. Мэр Кишинёва потребовал, чтобы ему еженедельно отчитывались о проделанной в городе работе.


 
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