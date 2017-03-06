Что едят в Молдове бедные и богатые

Опубликованный отчет Национального бюро статистики Молдовы констатирует – жители столицы стали лучше питаться. Если брать эволюцию потребления основных продуктов питания с 2011 по 2015 годы, можно увидеть, что кишиневцы больше потребляют молочки, мяса. А еще стали больше есть хлеба, рыбы, а также овощей и фруктов.





На протяжении последних нескольких лет весь импортный товар (как, впрочем, частично и нашего, местного производства) мы сдаем на экспертизу в лабораторию", — пояснил Sputnik статистические данные глава Лиги-экономистов реформаторов Георгий Ботнару.

"Товара в Кишиневе много, продуктов много, но они некачественные. На протяжении последних нескольких лет весь импортный товар (как, впрочем, частично и нашего, местного производства) мы сдаем на экспертизу в лабораторию", — пояснил Sputnik статистические данные глава Лиги-экономистов реформаторов Георгий Ботнару.