Что едят в Молдове бедные и богатые

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На устах
Опубликованный отчет Национального бюро статистики Молдовы констатирует – жители столицы стали лучше питаться. Если брать эволюцию потребления основных продуктов питания с 2011 по 2015 годы, можно увидеть, что кишиневцы больше потребляют молочки, мяса. А еще стали больше есть хлеба, рыбы, а также овощей и фруктов.
На протяжении последних нескольких лет весь импортный товар (как, впрочем, частично и нашего, местного производства) мы сдаем на экспертизу в лабораторию", — пояснил Sputnik статистические данные глава Лиги-экономистов реформаторов Георгий Ботнару.
"Товара в Кишиневе много, продуктов много, но они некачественные. На протяжении последних нескольких лет весь импортный товар (как, впрочем, частично и нашего, местного производства) мы сдаем на экспертизу в лабораторию", — пояснил Sputnik статистические данные глава Лиги-экономистов реформаторов Георгий Ботнару.
Выяснилась, по словам эксперта, любопытная вещь. Оказывается, большая часть продукции, которая прошла экспертизу, не соответствует Госстандарту.
"Вот, что выходит. Мы "мыкаемся" между европейскими стандартами и нашими. И не соответствуем ни тем, ни другим. У нас единственная республика, которая не имеет знака качества. У нас вообще нет управленцев, которые бы контролировали и решали данную проблему. Раньше было министерство торговли, при нем управление качества, в двухтысячных оно было уничтожено, а взамен государство ничего не предложило. В итоге в Молдове резко выросло число заболеваний, полученных вследствие питания некачественными продуктами. Мы завозим и производим много, но товар некачественный, и люди заболевают", — отметил Ботнару.
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