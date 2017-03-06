6 скальных монастырей Молдовы

История этих мест окружена множеством легенд и преданий. Тут венчался Штефан чел Маре со своей третьей женой, спускался в царство теней Орфей и сооружались первые культовые объекты. Самые знаменитые скальные монастыри Молдовы стоит увидеть!

Сокольский геологический профиль

Геологический и палеонтологический памятник «Сокольский геологический профиль» – природная зона, охраняемая государством. Охватывает территорию площадью 10 га к юго-западу от села Сокола. Это, оказывается, самый обширный, загадочный и неисследованный скальный комплекс в этой части Европы. Ученые отмечают, что гроты в этой местности имеют карстовое происхождение и люди их раньше трансформировали в прибежища и культовые объекты. Комплекс занимает четыре уровня на берегу, его протяжённость составляет семь километров. Туристам открывается невероятная панорама гигантского скального ансамбля.

У села Сокола были обнаружены жилые скальные комплексы – самое крупное скопление строений подобного рода в Республике Молдова, более 180 гротов. Среди гротов, предназначенных для жилья, было найдено также несколько скальных церквей. Эти помещения представляют собой три отдельные группы, в которых гроты расположены на разных уровнях количеством от трёх до семи. К сожалению, большинство пещер скального поселения пока не были исследованы.

Монастырь Сахарна

Монастырь Сахарна является одним из старейших монашеских поселений в Республике Молдова. Климатические условия данного района в большой мере сходны с горными, не зря тут появились скальные монастыри (XIV–XV века), ставшие святыми местами для христиан. Ансамбль обители состоит из Благовещенского скального монастыря и Свято-Троицкого монастыря. Об истории скального монастыря известно очень мало. Нет данных о дате его основания и о его создателях. Свято-Троицкий монастырь основал в 1776 году монах Варфоломей Чунгу.

Скальный монастырь отреставрировали в 1991–1994 годах. Четыре кельи, высеченные в скале, восстановили в 1997. Близ скальной церкви находится узкая пещера, где, по преданию, принял схиму иеромонах Варфоломей, основатель обители.

Скальный монастырь в Ципова

Крупнейший скальный монастырь на территории Центральной Европы. Он находится недалеко от не менее знаменитого ущелья пейзажного заповедника.

Монастырь был основан в VI веке на берегу реки Днестр, недалеко от поселка Ципова. Согласно одной из легенд, здесь тайно венчался великий господарь Молдовы Штефан чел Маре со своей третьей женой Марией Войкицей. Ее призрак до сих пор бродит среди пещер монастыря и даже может указать на спрятанные сокровища, если не побояться последовать за ним в полнолуние. Существует также еще одна древняя легенда о том, что среди здешних утесов разбился мифологический поэт Орфей, не выдержавший разлуки со своей возлюбленной Эвридикой, которого похоронили в одной из ниш монастыря. Останки Орфея покоятся за каменной кладкой, надежно запертой скрижалью с семью отверстиями.

Период расцвета Скального монастыря в Ципова попадает на 1700-е года. В то время началась масштабная перестройка и расширение монастыря, главная церковь была разделена на несколько помещений, которые отделяли друг от друга ряды колонн. Отвесные скалы, в которых вырублены кельи, церковь с колокольней, трапезная были практически неприступны и служили надежным убежищем для монахов-отшельников.

Скальный монастырь Св. Симеона Столпника

Знаменитый скит отшельника в Дубоссарском районе (село Роги) более известен как труднодоступный и до конца не исследованный Роговской скальный монастырь. Монастырь (три скромные монашеские кельи) вырублен в каменной скале, где располагались церковь и келии, основанные во имя святого Симеона Столпника.

Монастырь считается одним из самых древних не только в Приднестровье, но и на всей территории бывшей Бессарабии. Ученым до сих пор неизвестна точная дата его постройки, но по предположениям он появился в этих местах не позже XVI века.

Сам монастырь в наши дни выглядит достаточно бедно. Внимание привлекают загадочные символы, вырезанные вдоль стен. Часть рисунков можно увидеть на потолке. На подходе к кельям открываются фантастические виды на Днестр, так как монастырь расположен на довольно большой высоте. Недалеко от него находится небольшой водопад.

Монастырь Жапка

Первое упоминание о Жапском монастыре отсылает к летописи 1693 года. Основан он был в качестве мужского, и только в 1916 году стал женским, каковым и является до сих пор. Сколько он существовал до упоминания в летописях и когда поселился в келье первый монах – неизвестно.

Согласно легенде, основателем монастыря Жапка был иеромонах Жезекил из Львова, который путешествовал по Бессарабии. В помощь жителям села, которые из-за вторжения татар не могли позволить себе построить церковь, монах предложил соорудить ее на скале рядом с селением. Со временем рядом с этой церковью были высечены кельи и Жезекил начал собирать монахов, которые жили прямо в каменной скале. В последующие годы скит Жапка благодаря своему процветающему положению получил от митрополита Бэнулеску-Бодони статус монастыря.

Кстати, могильная комната в скальной церкви этого монастыря считается особенной — подобных случаев у нас в Молдове больше не известно.

Старый Орхей

В селе Бутучень (район Орхей), которое входит в историко-культурный музейный комплекс «Старый Орхей», находится уникальный монастырь в скале над рекой Реут. От стен в монастыре всегда веет холодом, и даже в жаркую погоду здесь прохладно. Не так давно монастырь отреставрировали, установили поручни, деревянную дверь. В обители оборудовали церковь, там всегда горят свечи и есть люди.

Сегодня этот монастырь обитаем: там живет монах Ефим (до пострига его звали Николай Бабич), который следит за порядком в действующей в скалах церкви и отвечает на вопросы посетителей. Только в зимние холода ночевать он уходит в монастырь на горе.

В каком веке появился этот скальный монастырь до сих пор неизвестно. Кто-то утверждает – в ХII, кто-то – в ХV. Обнаружен он был в 1821 году, когда жители Бутучень пробили в толще земли 20-метровый коридор и проникли в церковь. Тогда обитель ожила: над входом соорудили колокольню, которая и сегодня определяет месторасположение церкви внутри скалы.