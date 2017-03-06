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Общество
Температуры продолжают повышаться
06.03.2017

По прогнозам Государственной гидрометеорологической службы, цитируемой NOI.md, сегодня ожидается переменная облачность, без осадков.

В северных районах столбики термометров покажут +12°C..+15°C днем и от +1°C до +4°C ночью. В центральной части страны днем температура воздуха составит +13°C..+16°C, а ночью ожидается от +2°C до +5°C. На юге Молдовы днем будет +11°C..+14°C, а ночью – от +3°C до +6°C.

Ветер – юго-восточный, 5-10 м/с, атмосферное давление – в пределах нормы.


 
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