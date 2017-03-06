Киртоакэ // Есть четыре беды: денег – нет, люди – некультурные, погода – дрянь и муниципальный совет

Отсутствие средств, отсутствие культуры у граждан, климатические условия и плохое функционирование муниципального совета – являются основными факторами, вызывающими проблемы в Кишиневе. Такое заявление сделал мэр столицы во время участия в программе „În PROfunzime” на телеканале PRO TV Chisinau, сообщает IPN.

"Такая ситуация существовала в течение 70 лет. Мы не можем изменить ее за несколько дней, особенно с тем бюджетом, который имеем. У нас есть деньги только на покрытие текущих расходов и на техническое обслуживание. Например, на ликвидацию последствий зимы, то есть, грязи, ям, выбоин. Это была зима, и у нас нет никакого выбора. Мы делаем то, что мы можем ", - сказал примар.

Дорин Киртоакэ заявил, что непрофессиональные граждане попадают и в муниципальный совет, поэтому он и не функционирует нормально, а уж общая культура рядовых граждан находится на абсолютно низком уровне.

"Паркуют автомобили, где хотят. Я считаю, что практика снятия номерных знаков с транспортных средств унизительна для полиции. Нам нужно изменить закон, следуя примеру цивилизованных стран, в которых незаконно припаркованные автомобили эвакуируют, а расходы потом возмещают нерадивые водители. Мы не можем строить многоэтажные автостоянки в центре столице, как было обещано ранее. Что можно сделать с таким советом? Муниципальный совет не работает", - посетовал градоначальник.

Мэр отметил также, что ситуация с питания детей в дошкольных учреждениях Кишинева не столь драматична, как некоторые пытаются представить: "Скажите, сколько случаев массового отравления было в детских садах?".

И, тем не менее, по мнению Киртоакэ, многое в Кишиневе улучшается. Например, дороги продолжают ремонтировать, да и с общественным транспортом не так все плохо - 200 из 300 троллейбусов являются новыми.