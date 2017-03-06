6 Марта 2017
В избранные Сделать стартовой Подписка Портал Объявления
Поиск
 
Лента новостей
Лучшие 20 статей
Архив
Мобильная версия
Экспорт новостей
 
 
Реклама
Обратная связь
 
...
Главная
Киртоакэ // Есть четыре беды: денег – нет, люди – некультурные, погода – дрянь и муниципальный совет
06.03.2017

Отсутствие средств, отсутствие культуры у граждан, климатические условия и плохое функционирование муниципального совета – являются основными факторами, вызывающими проблемы в Кишиневе. Такое заявление сделал мэр столицы во время участия в программе „În PROfunzime” на телеканале PRO TV Chisinau, сообщает IPN.

    "Такая ситуация существовала в течение 70 лет. Мы не можем изменить ее за несколько дней, особенно с  тем бюджетом, который имеем. У нас есть деньги только на покрытие текущих расходов  и на техническое обслуживание. Например, на ликвидацию последствий зимы, то есть, грязи, ям, выбоин. Это была зима, и у нас нет никакого выбора. Мы делаем то, что мы можем ", - сказал примар.

Дорин Киртоакэ заявил, что непрофессиональные граждане попадают и в муниципальный совет, поэтому он и не функционирует нормально, а уж общая культура рядовых граждан находится на абсолютно низком уровне.

    "Паркуют автомобили, где хотят. Я считаю, что практика снятия номерных знаков с транспортных средств унизительна для полиции. Нам нужно изменить закон, следуя примеру цивилизованных стран, в которых незаконно припаркованные автомобили эвакуируют, а расходы потом возмещают нерадивые  водители. Мы не можем строить многоэтажные автостоянки в центре столице, как было обещано ранее. Что можно сделать с таким советом? Муниципальный совет не работает", - посетовал градоначальник.

Мэр отметил также, что ситуация с питания детей в дошкольных учреждениях Кишинева не столь драматична, как некоторые пытаются представить: "Скажите, сколько случаев массового отравления было в детских садах?".

И, тем не менее, по мнению Киртоакэ, многое в Кишиневе улучшается. Например, дороги продолжают ремонтировать, да и с общественным транспортом не так все плохо - 200 из 300 троллейбусов являются новыми.


 
Количество просмотров:
49
Отправить новость другу:
Email получателя:
Ваше имя:
 
Обсуждение новости
 
 
© 2000-2017 PRESS обозрение Пишите нам
При полном или частичном использовании материалов ссылка на "PRESS обозрение" обязательна.
Мнение редакции не всегда совпадает с мнением автора.