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Леонид Талмач был госпитализирован в реанимацию
06.03.2017

Бывший президент Национального Банка Молдовы Леонид Талмач был госпитализирован в Реанимационное отделение Больницы скорой помощи в субботу вечером, 4 марта. Информацию подтвердил для IPN глава Антикоррупционной прокуратуры Виорел Морарь, который сказал, что, на фоне ухудшения состояния здоровья и из-за невозможности оказания квалифицированной медицинской помощи в следственном изоляторе НЦБК Леонид Талмач был госпитализирован.

В пятницу, 3 марта, Суд сектора Буюкань выдал на имя Леонида Талмача ордер на арест на 15 суток. После истечения указанного срока будет принято решение о продлении срока или изменении меры пресечения. Адвокаты имеют возможность опротестовать ордер на арест в Апелляционном суде Кишинева.

Бывший губернатор Национального банка Молдовы Леонид Талмач обвиняется в злоупотреблении служебным положением, участии в преступной группировке, специализирующейся на мошенничестве в особо крупных размерах, а так же в причинении имущественного ущерба путем обмана и злоупотребления доверием.


 
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