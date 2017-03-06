Додон прокомментировал предложение Плахотнюка об избирательной системе

Глава государства выступил с расширенным комментарием по поводу инициативы Влада Плахотнюка перейти к одномандатной избирательной системе.

По его словам, данное намерение неприемлемо, но не является сюрпризом, так как о желании демократов навязать такую систему выборов было известно уже давно.

- Но я с полной ответственностью заявляю, что оно останется лишь желанием. Одномандатных выборов не будет. Эта инициатива представляет собой вызов против демократических основ государства. Как глава государства я буду категорически против этой недемократической реформы, которая призвана разрушить партийную систему в нашей стране. Я уверен, что фракция ПСРМ будет против этого законопроекта, если он будет представлен на рассмотрение парламента, и рассчитываю на поддержку в этом отношении и других фракций, - отметил он.

Игорь Додон подчеркнул: избирательная система нашей страны должна, по его мнению, иметь более эффективный механизм отбора депутатов и создания политического класса, но не путем уничтожения партий и "прихватизации" выборов, как предлагает ДПМ.

- Я считаю, что в будущем необходимо внести несколько значительных изменений, но не трогая при этом основы, фундамента существующей избирательной системы. Прежде всего, мы должны предоставить диаспоре право участвовать в избирательных процессах путем открытия большего количества избирательных участков за рубежом, а также путем присутствия диаспоры в избирательных списках в Молдове. Только в России сотни тысяч наших граждан ограничены в своем избирательном праве. Примерно так же обстоят дела и в Европе. Затем нам нужно привлечь как можно больше наших граждан из Приднестровья. Открыть избирательные участки в Приднестровье, позволить его жителям баллотироваться в депутаты Парламента Республики Молдова. Без участия граждан в Приднестровье, наш парламент не может быть представлять всю страну. Если мы хотим воссоединить страну, мы должны быть более открытыми и в политическом, и в избирательном плане, - подчеркнул он.

Другим важным изменением, по мнению президента, должно стать сокращение числа депутатов.

- Обращаю особое внимание на этот пункт: необходимо снизить количество депутатов со 101 до 71. В беседах с гражданами Молдовы я убедился, что они положительно воспринимают эту инициативу. Я уверен, что пришло время пересмотреть численность членов законодательного органа. Слишком много депутатов для столь маленькой и демографически бедной страны, - добавил Игорь Додон.

Исходя из вышесказанного, глава государства еще раз подчеркнул, что инициатива ДПМ, озвученная сегодня ее лидером Владом Плахотнюком, является неприемлемой.

- Избирательная система должна быть реформирована, но не так как они предлагают, не до ее основ. Поэтому я предлагаю сокращение числа депутатов, вовлечение в избирательный процесс жителей Приднестровья и диаспоры. Но определенно не одномандатных выборов. Понимаю, что для этого необходимо, чтобы социалисты как можно скорее взяли парламентское большинство, желательно в результате досрочных парламентских выборов, - заключил он.