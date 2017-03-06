6 Марта 2017
В избранные Сделать стартовой Подписка Портал Объявления
Поиск
 
Лента новостей
Лучшие 20 статей
Архив
Мобильная версия
Экспорт новостей
 
 
Реклама
Обратная связь
 
...
Главная
Влад Плахотнюк прокомментировал первые реакции по поводу изменения системы выборов
06.03.2017

Председатель ДПМ прокомментировал первые реакции на инициативу о переходе на одномандатное голосование:

"Считаю, что дебаты необходимы, и мы с нетерпением будем ждать первые реакции и аргументированные осуждения. Нужно понять, кто являются сторонниками нынешней системы выборов по партийным спискам и почему они не хотят, чтобы депутаты были избраны непосредственно гражданами.

Любая реформа предполагает, что будет какое-то сопротивление. Это очевидно, что будут споры, поэтому ДПМ вывела эту инициативу для общественной дискуссии", -  заявил председатель ДПМ Влад Плахотнюк.

Также лидер ДПМ отметил, что данная дискуссия является важным испытанием для нынешнего политического класса и для граждан, которые желают понять, что стоит за нынешней избирательной системой.

Отметим, что избирательную систему можно изменить. ДПМ настаивает на переходе к одномандатному голосованию. Проект вынесут на голосование, когда будет  готово заключение Венецианской комиссии.


 
Количество просмотров:
98
Отправить новость другу:
Email получателя:
Ваше имя:
 
Обсуждение новости
 
 
© 2000-2017 PRESS обозрение Пишите нам
При полном или частичном использовании материалов ссылка на "PRESS обозрение" обязательна.
Мнение редакции не всегда совпадает с мнением автора.