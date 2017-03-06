Жители столицы могут потребовать отключения отопления

Жители столицы могут потребовать отключения централизованного отопления в дневное время. Об этом сообщил глава столичного управления жилищно-коммунального хозяйства Петр Гонтя. Он обсудил этот вопрос с поставщиком тепла.

"В субботу и воскресенье нам звонили люди, просили снизить подачу тепла или вовсе отключить. Если жильцы домов хотят отключить отопление, мы может это сделать при содействии управляющих ЖЭК-ов и представителей Termoelectrica", - сказал глава столичного управления жилищно-коммунального хозяйства Петр Гонтя.

Петр Гонтя пояснил, что администратор дома должен подать заявку в столичное управление ЖКХ. А Termoelectrica, в свою очередь, примет окончательное решение об отключении.