Санду: Инициатива Плахотнюка - шанс ДПМ войти в парламент после выборов

Майя Санду, глава партии PAS, прокомментировала инициативу председателя ДПМ Влада Плахотнюка об изменнении избирательной системы и возможности граждан самим отправлять депутатов в отставку.

Лидер PAS с иронией восприняла информацию о том, что Влад Плахотнюк, который известен еще, как самый коррумпированный политик в стране, захотел стать ближе к народу.

- Он с большим цинизмом заявляет, что существует большая пропасть между народными избранниками и гражданами страны. Где вы были, господин Плахотнюк, когда люди протестовали против коррупции в стране? Это вы посодействовали тому политическому беспорядку, в котором мы сейчас находимся. Кто мешает вам бороться с коррупцией и бедностью в Молдове? Избирательная система? - сказала Санду.

Политик также отметила, что если главу ДПМ так сильно интересует, чего хотят граждане, пусть он подаст в отставку.

- С помощью этой инициативы Плахотнюк хочет любой ценой остаться у власти. Также он сможет влиять на депутатов, которых изберут с помощью одномандатного голосования. Все учреждения, подконтрольные главе ДПМ: полиция, прокуратора, таможня, налоговая и др. будут влиять на народных избранников, чтобы те присоединились к ДПМ, - добавила лидер PAS.

Санду заявлеят, что депутат, избранный каким-то районом, не сможет в одиночку ничего сделать в парламенте. Для этого ему понадобится помощь еще 50 депутатов, которые также избраны из других районов. Помимо этого, неясно, кто будет оценивать деятельность депутатов.

- Инициатива Плахотнюка - это последний шанс ДПМ войти в парламент после выборов. Кто гарантирует, что если депутат не будет послушен приказам олигарха, он сможет остаться дальше при своей должности? Демократическая партия хочет влиять на всех народных избранников с помощью шантажа и манипуляции, и заполнить парламент ворами, подобными себе, - отметила Майя Санду.