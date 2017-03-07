Усатый: одномандатные округа нужны Плахотнюку для сохранения и упрощения контроля над парламентом

Лидер «Нашей Партии» жестко раскритиковал инициативу председателя Демпартии, олигарха Владимира Плахотнюка о переходе к выборам парламента по одномандатным округам. «Плахотнюк заявил, что Демпартия будет продвигать в обществе и в парламенте идею одномандатных округов, – написал Усатый в Facebook.

Усатый также напомнил, что несостоятельность доводов в пользу одномандатной системы была доказана уже неоднократно. «Все аргументы в пользу этих изменений были опровергнуты еще за несколько недель до того, как были им высказаны. Их нетрудно было предсказать. Главное, что должны знать граждане об этой инициативе: она направлена на сохранение, упрощение и удешевление контроля Плахотнюка над парламентским большинством», – написал лидер «Нашей Партии».

Усатый также опубликовал ссылку на аналитическую статью, в которой одномандатная система подвергается жесткой критике. Статья опубликована на сайте телеканала BTV.

В статье оба основных аргумента в пользу одномандатной системы названы мифами.

«Первый миф: депутат, который попал в парламент от одномандатного округа, будет представлять интересы жителей этого округа. Это не так. Депутаты могут представлять регионы (они и сейчас их представляют, только в рамках партийных списков), одномандатные округа, села и города, да хоть собственный двор, но это совершенно не отменяет того факта, что парламент — коллегиальный орган и решения в нем принимаются большинством. Один депутат из 101 не может защитить или продвинуть интересы узкой группы своих избирателей. Просто потому, что остальным депутатам до этой группы нет дела: они избрались от других групп или по партийным спискам (если система смешанная).

Поэтому у «одномандатников» два сценария поведения. Первый: присоединиться к какой-либо партии. Вряд ли ошибусь, если скажу, что в большинстве случаев это будет партия, у которой больше всего денег и административного ресурса. Второй: примкнуть в парламенте к фракции «одномандатников», которая там обязательно появится уже ко второму пленарному заседанию. Контролировать эту фракцию будет человек, который затеял изменения избирательной системы. Через пару недель после выборов в зале заседаний парламента всё придет в равновесие, выгодное Плахотнюку. Несколько «неуравновешенных» регионалов, которые по принципиальным соображениям не заходят ни к чему присоединяться, будут громко говорить, но решить ничего не смогут.

Миф второй: Люди, избравшие депутатов по одномандатным округам, смогут отзывать их из парламента, если те на оправдают доверия. Звучит неплохо, но на практике это невыполнимо, потому что страна погрузится в бесконечные выборы. Ведь если вы отозвали «одномандатника» вам тут же надо выбрать другого на его место. Поэтому, скорее всего, процедуру отзыва депутатов усложнят настолько, чтобы провести её можно было лишь в том случае, если это выгодно правящей элите. Досрочный отзыв депутатов — хорошая пропагандистская приманка, но фактически это не функционирует нормально ни в одной стране мира.

Ну и третье: возможно, авторы изменений избирательной системы предложат ещё и лишить депутатов неприкосновенности. Вряд ли умным людям стоит объяснять, что если это и произойдет, то только для того, чтобы Плахотнюк в любой момент мог дать приказ об аресте любого неугодного ему депутата».

«Кроме того, большой вопрос, как провести такие выборы в Приднестровье? Если его тоже планируют разделить на округа, то каков механизм проведения выборов по ним на территории, де-факто неподконтрольной?», – замечает обозреватель телеканала.

Обозреватель телеканала подчеркивает, что бы ни разворачивались события, оппозиция не должна играть по сценарию власти. Правящая верхушка всегда найдет способ победить в игре, правила которой она определяет и меняет по ходу самой игры в зависимости от обстоятельств. Единственный реальный инструмент для оппозиция – это протесты, подчеркивается в статье.