Продали воду – продадут и землю: в Молдове будут добывать сланцевый газ

2 января 2017 года правительство подписало с американской корпорацией «Frontera Resources» договор о концессии, в рамках которого на 34 тысячах гектаров в три этапа начнутся разработки нефти и газа. Речь идет о добыче сланцевого газа, что является преступлением против экологии нашей страны. Правительству мало того, что оно пошло на поводу у Украины, разрушающей Днестр. У нас хотят отнять не только воду, но и землю, флору и фауну!

20 лет назад «Frontera Resources» уже обещала Грузии, что страна встанет в один ряд с Венесуэлой и Нигерией, опередит Ирак, Норвегию и Египет по экспорту газа, обеспечит им Турцию с Восточной Европой. При этом, как и в Молдове, не уточнялось, о каком газе идет речь. Сейчас компания добывает углеводородов в объеме, которого хватает на два дня потребления Грузии, и речь идет о расторжении контракта. В последние годы «Frontera Resources» несет огромные для нее убытки: свыше 10 миллионов долларов в год при выручке всего несколько миллионов и при долгах в 40 миллионов, сообщают СМИ.

Зачем искать нефть и газ…

Министерство окружающей среды подготовило и представило на общественное обсуждение проект закона о нефти. Он был разработан по указанию правительства с целью создать нормативно-правовую базу проведения исследований и разработки нефти и природного газа. Эти разработки предусматриваются Энергетической стратегией Молдовы до 2030 года, утвержденной правительством в 2013 году. Документ предусматривает проведение в 2017-2018 годах работ по выявлению запасов нефти и газа.

В Молдове имеются залежи нефти в Вэлень и два месторождения газа – в Викторовке ​​и Берешть. Запасы нефти - около миллиона тонн, в том числе потенциально извлекаемые - примерно в 300 тысяч тонн. Месторождение газа «Викторовка» ​​(Кантемир) на глубине 580-605 метров – это запасы около 1,2 миллиарда кубометров, в том числе извлекаемые – около 350 миллионов. Месторождение газа «Берешть» (Унгенский район находится на глубине 140-170 метров, на момент открытия оценочные запасы составляли около 10 миллионов кубометров. «Вэлень» и «Викторовка» эксплуатируются компанией ООО «Valiexchimp» на основании договора о концессии, месторождение «Берешть» исчерпано еще в 60-х.

…Если уже искали и не нашли?

Еще до 1972 года в Молдове был проведен ряд сейсмических исследований. По стране пробурили 49 скважин общей глубиной около 90 тысяч метров. Были определены основные характеристики геологического строения этих регионов и их границы, перспективы накопления там углеводородов, изучены запасы неогенов (комплекс пород) с точки зрения перспектив нефти и газа там, где были открыты одно месторождение нефти и четыре – газа.

В 1984 году геологическая исследовательская группа с Украины еще раз оценила перспективы газодобычи в Молдове. Выводы: у нас были на тот момент пригодные для использования нефтяные и газовые ресурсы - порядка 5,3 миллиона тонн нефти и 16 миллиардов кубов газа. Хотя выполнили значительный объем геологоразведочных и буровых работ - других запасов углеводородов не нашли.

Да, теоретически могут быть еще запасы, но на огромной глубине

В соответствии с современной концепцией, основанной на геологическом строении интегрированной территории между Карпатами и Черным морем, запасы нефти и газа на территории Молдовы могут находиться на больших глубинах - 3000-7000 метров.

Аргумент в пользу этого утверждения - присутствие на юге страны толстого комплекса (7000 м) осадочных образований.

В соседних регионах, сходных по структуре и стратиграфии (на Украине и в Румынии), есть нефтегазовые месторождения. На территории Молдовы есть многочисленные проявления нефти и газа в кайнозойских, юрских и палеозойских формированиях осадочного типа, как и уже доказанные (в Вэлень, Викторовке, Берешть). Также есть горные породы, имеющие хорошую способность к накоплению и сохранению углеводородов, наличие геотермальных показателей, геохимических и гидрогеологических, специфических для природного газа и нефтяных месторождений. Также существуют региональные пути миграции углеводородов.

Инвесторы были, есть…

В 1995 году правительство провело конкурс и подписало концессионный контракт с американской компанией «Redeco». Договор предполагал разведку и добычу природного газа на юге Молдовы в течение 20 лет. Фирма инвестировала более миллиона в буровые изыскания, но в 2007 году правительство расторгло договор на том основании, что выполненные работы «не были радикальными», а договорные обязательства инвестор не соблюдал в полной мере. Права на разведку и разработку нефтяных и газовых месторождений в селах Викторовка и Вэлень были переданы молдавской компании «Valiexchimp».

Тогда же парламент решил передать в концессию иностранному инвестору территорию площадью 6,3 тысячи квадратных километров на юге Молдовы (северная её граница проходит по линии Унгень-Басарабяска) для разработки и добычи природного газа. Но этот проект не был реализован.

Министерство окружающей среды предположило, что законопроект о нефти обеспечит государственное регулирование нефтяных работ и отношений, которые возникнут в результате выполнения этих работ. Также будут регламентированы способ передачи в пользование земли, на которой выполняются нефтяные работы, регулирование системы магистральной транспортировки нефти и транзита и деятельности в рамках концессии. Кроме того, закон должен установить общие требования безопасности в области технического регламентирования нефти и меры защиты окружающей среды.

…И будут?

Продвигая закон о нефти, министерство охраны окружающей среды одновременно предлагает правительству утвердить результаты конкурса на право разведки и последующей эксплуатации месторождений нефти и газа на юге Молдовы, передав его компании «Frontera Resources International LLC». Оказывается, для этого уже не нужен новый закон о нефти: делается ссылка на закон о частно-государственном партнерстве.

В конкурсе приняли участие только две компании, обе оффшорные. Победившая «Frontera Resources International LLC» является дочерней компанией «Frontera Resources», зарегистрированной в Великобритании. А та, в свою очередь, является частью американской топливной кампании «Frontera Resources Corporation».

В Молдове «Frontera Resources International LLC» учредила компанию «Frontera Resources Energy», которой руководит Габриэла Ребежа. Это юридическое лицо зарегистрировано по адресу бизнес-центра IPTEH.

«Frontera Resources» осуществляет разведку и производство в едином периметре углеводородов между Грузией и Азербайджаном, между Каспийским и Черным морями. Но, по сообщениям СМИ, компания столкнулась с серьезными финансовыми проблемами и находится в конфликте с правительством Грузии из-за попытки уклонения от уплаты миллионного долга до 1 августа 2016 года.

Молдова согласна на 1 процент вместо практикуемых 15-16

Предполагается, что компания будет платить государству ежегодно лишь 1 процент от своего дохода. Между тем есть мировая практика налогообложения добычи ископаемых, по которой платят не менее 15 процентов от стоимости добытых ископаемых. В России, например, за добычу углеводородов платят ежемесячно по 16,5 процента.

У нас, согласно Налоговому кодексу, величина вычета расходов, связанных с добычей природных ресурсов, определяется путем умножения стоимостного базиса природных ресурсов на результат, полученный от деления объема добычи в течение налогового года на ожидаемый общий объем добычи по данному месторождению (в натуральном измерении). Кроме этого, предусмотрены вычеты предстоящих расходов на рекультивацию земель и вычет предстоящих расходов по возмещению потерь сельскохозяйственного производства при отводе земель.

Таким образом, 1 процент дохода, притом только по итогам года, - это нарушение Налогового кодекса, явно очень дешевый вариант передачи разработки месторождения на юге в концессию. И это вызывает вопросы.

Еще один концессионер без денег!

Ведь почему концессионер «Redeco» потерпел фиаско? Потому что с них потребовали разрабатывать поочередно только по одной скважине, выяснять ситуацию и скважину тут же консервировать. Фирма не хотела выполнить законные требования и не смогла представить банковскую гарантию наличия необходимых средств.

Между тем только по приблизительным расчетам бурение скважины в 1000 метров обходится примерно в 1-1,5 миллиона долларов, а бурение скважины глубиной до 7000 метров – в 7-10,5 миллиона. Сможет ли потенциальный концессионер платить, если он уже в долгах?

Что в этих условиях даст закон о нефти? И насколько корректно поступили при проведении конкурса, присудив победу проблемной компании?

«Frontera Resources» будет искать у нас сланцевый газ

Почему работы планируется вести поэтапно: пять лет, потом 10, потом еще 40?

На первом этапе будут вести разведывательные работы, изучение наших недр, поиск сланцевого газа. А отнюдь не природного газа и нефти, в чем пытается убедить правительство несостоявшийся министр обороны. Для этого «Frontera Resources» предостаточно пяти лет и свободы бурить на территории в 34 тысячи гектаров, а в принципе - по всей Молдове.

Сланцы у нас есть, как есть они и в Румынии, и на Украине, где такие работы уже ведутся. Именно из-за этого в Румынии участились землетрясения. Наш концессионер уверен в своей удаче в Молдове.

На Украине разработки сланцевого газа с 2013 года ведет компания «Shell». Контракт предусматривает передачу ей месторождений сланцевого газа в Донецкой и Харьковской областях на территориях общей площадью около 80 тысяч гектаров. Что для Украины 80 тысяч гектаров и что для Молдовы – 34 тысячи? Первые промышленные объемы украинскогосланцевого газа могут быть получены уже в 2017 году.

Далее последует второй этап. Концессионер хитрит и страхуется, потому-то и заручился возможностью заключить договор на следующем этапе сперва на 10 лет. Именно в этот период и должны быть решены все его задумки - и вполне возможно, что на последующий период договор ему уже не потребуется.

Следует обратить внимание на тот факт, что, в принципе, бедный концессионер, заручившись договором с нашим правительством, попытается получить банковские кредиты для финансирования работ. Таким образом, наше правительство становиться соучастником получения и возврата кредита, и подписанный концессионный договор, станет еще более опасным для Молдовы.

Гидроразрывом по Молдове

Об опасности технологии добычи сланцевого газа методом гидроразрыва сказано много.

До уровня залегания сланцев бурят вертикальные скважины, вдоль сланцевого пласта – горизонтальную. В скважину вставляется труба, в нее закачиваются вода и песок, которые постепенно разрушают сланец.

Для сложного коктейля для каждой скважины нужно около 1000 тонн кварцевого песка, целых 380 тонн токсичных химикатов и от 11 до 38 миллионов тонн пресной воды.

Газ собирается из трещин и разломов породы и прокачивается через трубопровод. Когда его давление падает, проводят повторное разрушение сланца. И так далее.

Добычу сланцевого газа методом гидроразрыва специалисты приравнивают к экологическому терроризму. Заражённые токсическими отходами водоёмы, погибающий скот, легко воспламеняющаяся вода из кухонного крана, тяжёлые болезни у людей - всё это следствие добычи сланцевого газа. Не говоря уже о том, что воды у нас и без того мало!

«Экологическое» министерство против экологии

Именно министерство окружающей среды, напомним, инициировало подписание концессионного договора на разработку и геологоразведку. Возможно, экологи получили от него указание молчать. Кто же будет бороться с этим преступным проектом, который лет через 10-15 превратит Молдову в пустыню, где не останется никаких условий для человеческого выживания?

Для добычи 1 миллиона кубометров газа нужно около 7500 тонн воды, песка и химикатов. В местах добычи появится очень много химически загрязненной отработанной воды и токсичной грязи, которая немедленно уничтожит на прилегающих территориях всю растительность.

До 70 процентов химикатов попадает в грунтовые воды и плодородные слои почвы, делая их абсолютно бесплодными. Концентрация метана в питьевой воде вырастает в 6 раз, этана - в 23 раза. Вода становится не питьевой и огнеопасной, она буквально горит. Фактом являются многочисленные отравления водой.

При добыче сланцевого газа наружу вырывается большое количество метана, что приводит к усилению парникового эффекта. Газ пробивается на поверхность в виде фонтанов из метана и этана, которые убивают растения и быстро приводят к опустыниванию территорий. Возможны землетрясения и взрывы скопившегося газа.

На восстановление почвы потребуется 100-150 лет (!!!), а для возвращения жизни на пострадавшей территории, восстановления водного баланса грунтовых вод - многие сотни, а то и тысячи лет.

Страна, где радуются преступным проектам

Это далеко не полный перечень трагических последствий бездумного нарушения экосистемы Молдовы, который планирует исполнительная власть во имя доходов кучки преступников.

При этом премьер Павел Филип, комментируя явление «Frontera Resources International LLC» для Newsmaker.md, сказал, что нужно «создать привлекательные условия для инвесторов, потому что они создают рабочие места, платят зарплаты и налоги, это хороший сигнал инвесторам, Молдова - страна, где вам рады».

Между тем, судя по озвученным цифрам, речь идет об инвестициях, которых едва ли хватит на одну скважину! Кто заплатит за остальное? Наш нищий бюджет?

Посол США в Молдове Джеймс Петтит, в свою очередь, отметил, что, судя по этому проекту, «атмосфера для ведения бизнеса улучшилась» и что «проект поможет развитию энергетической безопасности Молдовы… Никто не знает, что будет в будущем, но надеемся, что результат будет позитивным».

А если не будет? И почему на своей территории США добывают сланцевый газ только в пустынях?

Сопоставимы ли экологические последствия с выгодой от добычи ничтожного предполагаемого объема газа?

Ведь Молдова, которая, по словам Штефана чел Маре, принадлежит не нам, а нашим потомкам, просто перестанет существовать!

Думитру БАРБАЛАТ



От редакции. Весной прошлого года лидер ДПМ Владимир Плахотнюк в ходе своего визита в США встречался с главой «Frontera Resources» Стивом Никандросом, сообщает Newsmaker.md. На вопрос NM о том, обсуждался ли на встрече приход компании в Молдову, Никандрос ответил, что обсуждал «этот вопрос со многими людьми». Отвечая на вопрос, повлияла ли встреча с Плахотнюком на решение компании прийти в Молдову, Никандрос сказал, что «на это повлияли реформы молдавского правительства».