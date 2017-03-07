Список компаний, имеющих возможность экспортировать вино в Россию, не окончателен

Обнародование Роспотребнадзором семи компаний из Республики Молдова, получивших право экспортировать вино в Российскую Федерацию, не означает, что этот список окончателен, заявил министр сельского хозяйства и пищевой промышленности Эдуард Грама. По словам чиновника, проверка компаний является длительным процессом, и не исключено, что этот список расширится.

В комментарии для IPN министр сельского хозяйства сообщил, что официальной информации от российской стороны не поступало, но из информации, представленной на официальном сайте Роспотребнадзора, можно сделать вывод, что семь из 13 проинспектированных винодельческих компаний получат право поставлять свою продукцию на российский рынок.

Речь идёт о компаниях Cricova, Chateau Vartely, Castel Mimi, Lion-Gri, Moldiugvin, а также о двух предприятиях, которые были проверены повторно, с целью расширения ассортимента экспортируемой продукции: Винно-коньячном заводе KVINT из Тирасполя и Kazayak-Vin.