Европейский союз не может проводить реформы вместо вас, Пиркка Тапиола

Европейский союз будет и впредь поддерживать Молдову, но власти страны должны уделять больше внимания проведению реформ. Такие заявления сделал глава Делегации Европейского союза в Молдове ПирккаТапиола в ходе передачи „Punctul pe azi” на телеканале TVR Moldova, передаёт IPN.

„ЕС не откажется от поддержки Республики Молдова. Для нас важно помогать гражданам этой страны. Но мы не можем проводить реформы вместо вас”, - заявил Тапиола.

Дипломат отметил, что он по-прежнему обеспокоен ситуацией в нашей стране: „Ни для кого не секрет, что я обеспокоен ситуацией в Республике Молдова. Я по-прежнему придерживаюсь позиции, которая была озвучена в феврале 2016 года, хотя положение вещей несколько улучшилось. Предстоит ещё многое сделать в финансовой системе, в сфере юстиции”.

Отвечая на вопрос о том, как он оценивает борьбу молдавских властей с коррупцией, Тапиола сказал: „Граждане Республики Молдова являются нашими партнёрами. Мы оказываем помощь ради них. Не важно, есть ли у доверие у нас, важно, чтобы граждане имели доверие к властям. Если им будут доверять граждане, то и мы будем им доверять”.