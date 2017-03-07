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Экономика
Свыше 190 тысяч леев уже вернули в этом году покупателям недовольным товарами или услугами
07.03.2017

Более 190 тысяч леев вернули с начала года покупателям, обратившимся в Агентство по защите прав потребителей с жалобами. Всего зарегистрировали 297 таких заявлений. В основном люди были недовольны либо купленной продукцией, либо некачественными услугами.

64 тысячи получил один из автовладельцев, двигатель в машине которого отремонтировали некачественно, из-за чего он полностью сгорел.

Ещё одному водителю вернули 11 тысяч леев. В его автомобиле неправильно установили дверь. Среди возвращённых обратно товаров были мобильные телефоны, одежда, мебель и автозапчасти.


 
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