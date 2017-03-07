Налоговые перечисления в национальный публичный бюджет с начала года превысили 4 млрд леев

Налоговые перечисления в национальный публичный бюджет с начала года превысили четыре миллиарда леев. Это почти на 19% больше, чем годом ранее.

Большая часть денег поступила в государственный бюджет. Поступления превысили миллиард 750 миллионов леев. Примерно на 21% больше, чем годом ранее. В бюджет социального страхования собрали миллиард 572 миллиона леев.

За первые два месяца выросли поступления и в местные бюджеты - они превысили 430 миллионов леев. В Фонд обязательного медицинского страхования перечислили почти полмиллиарда леев. Это на 16% больше, чем годом ранее.