7 Марта 2017
В избранные Сделать стартовой Подписка Портал Объявления
Поиск
 
Лента новостей
Лучшие 20 статей
Архив
Мобильная версия
Экспорт новостей
 
 
Реклама
Обратная связь
 
...
Экономика
Налоговые перечисления в национальный публичный бюджет с начала года превысили 4 млрд леев
07.03.2017

Налоговые перечисления в национальный публичный бюджет с начала года превысили четыре миллиарда леев. Это почти на 19% больше, чем годом ранее.

Большая часть денег поступила в государственный бюджет. Поступления превысили миллиард 750 миллионов леев. Примерно на 21% больше, чем годом ранее. В бюджет социального страхования собрали миллиард 572 миллиона леев.

За первые два месяца выросли поступления и в местные бюджеты - они превысили 430 миллионов леев. В Фонд обязательного медицинского страхования перечислили почти полмиллиарда леев. Это на 16% больше, чем годом ранее.


 
Количество просмотров:
54
Отправить новость другу:
Email получателя:
Ваше имя:
 
Обсуждение новости
 
 
© 2000-2017 PRESS обозрение Пишите нам
При полном или частичном использовании материалов ссылка на "PRESS обозрение" обязательна.
Мнение редакции не всегда совпадает с мнением автора.