Каждое пятое совершенное в республике преступление является тяжким или особо тяжким

В прошлом году на территории Республики Молдова было зарегистрировано 41,9 тыс. преступлений, что на 5,4% больше по сравнению с предыдущим годом.

Согласно пресс-релизу Национального бюро статистики, большинство преступлений совершаются в городах и, особенно, в муниципии Кишиневе (182 преступлений на 10 тыс. жителей) и Бэлць (128 преступлений на 10 тыс. жителей).

Каждое пятое преступление является тяжким, особо тяжким и тяжким преступлением. Каждое четвертое преступление совершено в общественных местах, а каждое шестое совершено лицами трудоспособного возраста, но не работающих.

Как уточняет IPN, на 100 тыс. женщин приходится в среднем 71 женщина, совершившая преступление, а в случае мужчин этот показатель составляет 951 человек. Мужчины больше участвуют в преступлениях в области транспорта, хулиганстве и насилие в семье, а женщины - в совершении краж, преступлений, связанных с наркотиками и мошенничеством.

Количество преступлений, совершенных несовершеннолетними, ниже на 5,7%, в частности, преступлений сексуального характера. Несовершеннолетние совершают в основном кражи и грабежи.

По сравнению с 2015 годом, количество осужденных лиц сократилось на 14,1%.